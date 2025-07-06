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Дачников предупредили о штрафе за разведение костра на дачном участке - РИА Новости, 06.07.2025
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02:28 06.07.2025 (обновлено: 11:32 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/shtraf-2027430086.html
Дачников предупредили о штрафе за разведение костра на дачном участке
Дачников предупредили о штрафе за разведение костра на дачном участке - РИА Новости, 06.07.2025
Дачников предупредили о штрафе за разведение костра на дачном участке
За разведение костра не по правилам дачникам грозит административная либо уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий, рассказала агентству... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T02:28:00+03:00
2025-07-06T11:32:00+03:00
анастасия билялова
россия
общество
дача
штрафы
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. За разведение костра не по правилам дачникам грозит административная либо уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова.По ее словам, правила безопасного использования открытого огня зафиксированы в Постановлении Правительства от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".За нарушение требований пожарной безопасности можно получить предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей."Если в результате возник пожар, где было повреждено имущество или пострадали люди (легкая или средняя тяжесть), то санкции будут выше — штраф на граждан от 40 до 50 тысяч рублей", — указала юрист.При причинении смерти по неосторожности наказанием будут исправительные работы до 2 лет, либо ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на тот же срок. Если при пожаре погибли два и более человека — ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы до 4 лет.Если в результате неосторожного обращения с огнем произошло уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, нарушителю грозит штраф до 120 тысяч рублей, обязательные, исправительные, принудительные работы или ограничение или лишение свободы.
https://ria.ru/20250705/shtraf-2027324152.html
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анастасия билялова, россия, общество, дача, штрафы
Анастасия Билялова, Россия, Общество, Дача, Штрафы
Дачников предупредили о штрафе за разведение костра на дачном участке

Юрист Билялова предупредила о штрафе за разведение костра не по правилам на даче

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГорящие дрова в мангале на участке в коттеджном посёлке
Горящие дрова в мангале на участке в коттеджном посёлке - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. За разведение костра не по правилам дачникам грозит административная либо уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова.
По ее словам, правила безопасного использования открытого огня зафиксированы в Постановлении Правительства от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
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Дачников предупредили о штрафе, которого никто не ожидает
Вчера, 03:18
За нарушение требований пожарной безопасности можно получить предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
«
"Если в результате возник пожар, где было повреждено имущество или пострадали люди (легкая или средняя тяжесть), то санкции будут выше — штраф на граждан от 40 до 50 тысяч рублей", — указала юрист.
При причинении смерти по неосторожности наказанием будут исправительные работы до 2 лет, либо ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на тот же срок. Если при пожаре погибли два и более человека — ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы до 4 лет.
Если в результате неосторожного обращения с огнем произошло уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, нарушителю грозит штраф до 120 тысяч рублей, обязательные, исправительные, принудительные работы или ограничение или лишение свободы.
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