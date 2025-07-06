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Слуцкий поддержал Шора на предстоящих парламентских выборах в Молдавии
Слуцкий поддержал Шора на предстоящих парламентских выборах в Молдавии - РИА Новости, 06.07.2025
Слуцкий поддержал Шора на предстоящих парламентских выборах в Молдавии
Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор обязательно выиграет на выборах в Молдавии, считает глава ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:29:00+03:00
2025-07-06T16:29:00+03:00
2025-07-06T16:29:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор обязательно выиграет на выборах в Молдавии, считает глава ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Он (Шор - ред.) обязательно выиграет... Сегодня перед Молдовой стоят конкретные вопросы... это сегодня та правда, которую так хочет народ Молдавии", - сказал он в ходе съезда молдавского политического блока "Победа" в Москве. Слуцкий назвал съезд историческим, с него, по словам депутата, начинается движение к победе блока на осенних парламентских выборах в Молдавии. Он добавил, что недавно они с Шором говорили о поставках газа, сельхозпродукции в Молдавию. "Это то, чем должны заниматься сегодня руководители Молдовы, но они этим не занимаются, они просто угодничают перед западными хозяевами... Сегодняшние руководители Молдовы надёжно, к великому сожалению, ввергли страну, ее народ в экономический, энергетический, демографический кризис. Преодоление этого кризиса мы не можем оставлять своим детям и внукам, эта ответственность лежит на современных политиках Молдовы", - подчеркнул Слуцкий. По мнению парламентария, сегодня блок "Победа" формируется как один из наиболее консолидированных политических блоков далеко за пределами Молдавии.
https://ria.ru/20250625/moldaviya-2025247471.html
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молдавия, москва, леонид слуцкий (политик), илан шор, госдума рф, лдпр, в мире
Молдавия, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Илан Шор, Госдума РФ, ЛДПР, В мире
Слуцкий поддержал Шора на предстоящих парламентских выборах в Молдавии
Депутат Слуцкий поддержал Шора на предстоящих парламентских выборах в Молдавии
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор обязательно выиграет на выборах в Молдавии, считает глава ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Проведение парламентских выборов в Молдавии
запланировано на 28 сентября.
"Он (Шор
- ред.) обязательно выиграет... Сегодня перед Молдовой стоят конкретные вопросы... это сегодня та правда, которую так хочет народ Молдавии", - сказал он в ходе съезда молдавского политического блока "Победа" в Москве
.
Слуцкий
назвал съезд историческим, с него, по словам депутата, начинается движение к победе блока на осенних парламентских выборах в Молдавии.
Он добавил, что недавно они с Шором говорили о поставках газа, сельхозпродукции в Молдавию.
"Это то, чем должны заниматься сегодня руководители Молдовы, но они этим не занимаются, они просто угодничают перед западными хозяевами... Сегодняшние руководители Молдовы надёжно, к великому сожалению, ввергли страну, ее народ в экономический, энергетический, демографический кризис. Преодоление этого кризиса мы не можем оставлять своим детям и внукам, эта ответственность лежит на современных политиках Молдовы", - подчеркнул Слуцкий.
По мнению парламентария, сегодня блок "Победа" формируется как один из наиболее консолидированных политических блоков далеко за пределами Молдавии.