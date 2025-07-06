https://ria.ru/20250706/shor-2027506980.html

Шор: Гуцул возглавит список блока "Победа" на этой неделе

Шор: Гуцул возглавит список блока "Победа" на этой неделе - РИА Новости, 06.07.2025

Шор: Гуцул возглавит список блока "Победа" на этой неделе

Глава Гагаузии Евгения Гуцул на этой неделе возглавит список блока "Победа", заявил его лидер Илан Шор. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T16:25:00+03:00

2025-07-06T16:25:00+03:00

2025-07-06T16:25:00+03:00

в мире

гагаузия

молдавия

москва

илан шор

евгения гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026957184_0:85:3254:1915_1920x0_80_0_0_5dc736bc5352f1f8a61077209cf9b02a.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул на этой неделе возглавит список блока "Победа", заявил его лидер Илан Шор. "В нашей команде есть много сильных, мощных лидеров и руководителей…, но я сегодня считаю, что одна наша коллега - Евгения Гуцул, которая молодая девчонка, но с позицией... с характером, как говорится в народе, я думаю, никто не будет против и все меня поддержат, если я предложу, что именно она на этой неделе возглавит список блока "Победа", - сказал Шор, выступая на съезде блока, который проходит в Москве. Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Также обвинения предъявлены активистке блока "Победа" Светлане Попан. Ее, как и Гуцул, обвиняют в нарушениях финансирования избирательной кампании, обвинение просит лишить ее свободы на восемь лет.

https://ria.ru/20250703/glava-2026905146.html

гагаузия

молдавия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гагаузия, молдавия, москва, илан шор, евгения гуцул