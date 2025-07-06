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Шор: Гуцул возглавит список блока "Победа" на этой неделе - РИА Новости, 06.07.2025
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16:25 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/shor-2027506980.html
Шор: Гуцул возглавит список блока "Победа" на этой неделе
Шор: Гуцул возглавит список блока "Победа" на этой неделе - РИА Новости, 06.07.2025
Шор: Гуцул возглавит список блока "Победа" на этой неделе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на этой неделе возглавит список блока "Победа", заявил его лидер Илан Шор. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:25:00+03:00
2025-07-06T16:25:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул на этой неделе возглавит список блока "Победа", заявил его лидер Илан Шор. "В нашей команде есть много сильных, мощных лидеров и руководителей…, но я сегодня считаю, что одна наша коллега - Евгения Гуцул, которая молодая девчонка, но с позицией... с характером, как говорится в народе, я думаю, никто не будет против и все меня поддержат, если я предложу, что именно она на этой неделе возглавит список блока "Победа", - сказал Шор, выступая на съезде блока, который проходит в Москве. Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Также обвинения предъявлены активистке блока "Победа" Светлане Попан. Ее, как и Гуцул, обвиняют в нарушениях финансирования избирательной кампании, обвинение просит лишить ее свободы на восемь лет.
https://ria.ru/20250703/glava-2026905146.html
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в мире, гагаузия, молдавия, москва, илан шор, евгения гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Москва, Илан Шор, Евгения Гуцул
Шор: Гуцул возглавит список блока "Победа" на этой неделе

Шор: глава Гагаузии Гуцул возглавит список блока "Победа" на этой неделе

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул на этой неделе возглавит список блока "Победа", заявил его лидер Илан Шор.
"В нашей команде есть много сильных, мощных лидеров и руководителей…, но я сегодня считаю, что одна наша коллега - Евгения Гуцул, которая молодая девчонка, но с позицией... с характером, как говорится в народе, я думаю, никто не будет против и все меня поддержат, если я предложу, что именно она на этой неделе возглавит список блока "Победа", - сказал Шор, выступая на съезде блока, который проходит в Москве.
Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Также обвинения предъявлены активистке блока "Победа" Светлане Попан. Ее, как и Гуцул, обвиняют в нарушениях финансирования избирательной кампании, обвинение просит лишить ее свободы на восемь лет.
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В миреГагаузияМолдавияМоскваИлан ШорЕвгения Гуцул
 
 
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