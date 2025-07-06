https://ria.ru/20250706/shor-2027488980.html
Молдавия должна стать членом ОДКБ, заявил Шор
Молдавия должна стать членом ОДКБ, заявил Шор - РИА Новости, 06.07.2025
Молдавия должна стать членом ОДКБ, заявил Шор
Молдавия однозначно должна стать членом ОДКБ, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:44:00+03:00
2025-07-06T14:44:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Молдавия однозначно должна стать членом ОДКБ, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор."Молдова однозначно должна стать членом ОДКБ", - сказал Шор журналистам в кулуарах съезда оппозиционного блока "Победа".Съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" проходит в Москве на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса объявления ее приговора, передал ранее корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20250706/moldaviya-2027490171.html
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молдавия, одкб, в мире
Молдавия должна стать членом ОДКБ, заявил Шор
Политик Шор: Молдавия однозначно должна стать членом ОДКБ