https://ria.ru/20250706/shor-2027488980.html

Молдавия должна стать членом ОДКБ, заявил Шор

Молдавия должна стать членом ОДКБ, заявил Шор - РИА Новости, 06.07.2025

Молдавия должна стать членом ОДКБ, заявил Шор

Молдавия однозначно должна стать членом ОДКБ, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T14:44:00+03:00

2025-07-06T14:44:00+03:00

2025-07-06T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Молдавия однозначно должна стать членом ОДКБ, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор."Молдова однозначно должна стать членом ОДКБ", - сказал Шор журналистам в кулуарах съезда оппозиционного блока "Победа".Съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" проходит в Москве на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса объявления ее приговора, передал ранее корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20250706/moldaviya-2027490171.html

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