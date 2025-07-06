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Молдавия должна стать членом ОДКБ, заявил Шор - РИА Новости, 06.07.2025
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14:44 06.07.2025 (обновлено: 14:58 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/shor-2027488980.html
Молдавия должна стать членом ОДКБ, заявил Шор
Молдавия должна стать членом ОДКБ, заявил Шор - РИА Новости, 06.07.2025
Молдавия должна стать членом ОДКБ, заявил Шор
Молдавия однозначно должна стать членом ОДКБ, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:44:00+03:00
2025-07-06T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Молдавия однозначно должна стать членом ОДКБ, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор."Молдова однозначно должна стать членом ОДКБ", - сказал Шор журналистам в кулуарах съезда оппозиционного блока "Победа".Съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" проходит в Москве на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса объявления ее приговора, передал ранее корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20250706/moldaviya-2027490171.html
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молдавия, одкб, в мире
Молдавия, ОДКБ, В мире
Молдавия должна стать членом ОДКБ, заявил Шор

Политик Шор: Молдавия однозначно должна стать членом ОДКБ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Молдавия однозначно должна стать членом ОДКБ, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"Молдова однозначно должна стать членом ОДКБ", - сказал Шор журналистам в кулуарах съезда оппозиционного блока "Победа".
Съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" проходит в Москве на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса объявления ее приговора, передал ранее корреспондент РИА Новости.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Шор: власти Молдавии будут пытаться не допустить блок "Победа" до выборов
Вчера, 14:53
 
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