Запретная любовь: юнец, покоривший сердце звезды "Тихого Дона"
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Зинаида Кириенко - легенда советского кинематографа. Актриса прославилась после роли Натальи Мелиховой в знаменитой экранизации "Тихого Дона" Сергея Герасимова. Созданный ею образ казачки, пронзительный и глубоко психологичный, навсегда вошел в золотой фонд отечественного киноискусства. Как сложилась судьба актрисы – в материале РИА Новости.
Сразу стала звездой
Она стала звездой в одночасье — после выхода на экраны "Тихого Дона" Сергея Герасимова. Роль Натальи Мелиховой принесла Зинаиде Кириенко всесоюзную славу и любовь зрителей. Фильм, снятый по роману Михаила Шолохова, побил все рекорды проката — в 1958 году его посмотрели 42 миллиона человек.
© РИА Новости / Мосфильм | Перейти в медиабанкАктриса Зинаида Кириенко в фильме режиссёра Сергея Бондарчука "Судьба человека"
Актриса Зинаида Кириенко в фильме режиссёра Сергея Бондарчука "Судьба человека"
Но настоящий триумф Кириенко ждал впереди. Уже через год она снялась в "Судьбе человека" Сергея Бондарчука — картине, которая не только возглавила советский прокат, но и получила признание за рубежом, став классикой мирового кино.
"Хотя бы в кино – свою настоящую фамилию!"
Зинаида Кириенко появилась на свет в Махачкале в семье с удивительной историей. Ее отец, Георгий Широков, происходил из знатного рода - выпускник юнкерского училища, он несколько лет служил армейским музыкантом в Лондоне.
Однако в 1939 году его жизнь круто изменилась - Широкова арестовали. Мать Зинаиды, опасаясь за судьбу дочери, приняла непростое решение - сменила девочке фамилию на Кириенко (по фамилии нового супруга Михаила Кириенко) и отчество на Михайловну.
Советская киноактриса Зинаида Кириенко
Интересно, что спустя десятилетия в фильме "Любить по-русски-2" прозвучали ее настоящие имя и фамилия - Зинаида Георгиевна Широкова. Как признавалась сама актриса в интервью "Экспресс-газете": "Это была моя идея. Я хотела, чтобы хотя бы в кино прозвучали мои настоящие отчество и фамилия".
Училась вместе с Людмилой Гурченко
После войны семья перебралась в станицу Новопавловскую Ставропольского края. Здесь юная Зина поступила в сельскохозяйственный техникум, но судьба распорядилась иначе - участие в кружке самодеятельности пробудило в ней страсть к сцене. Эта любовь оказалась настолько сильной, что девушка решила круто изменить свою жизнь.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Зинаида Кириенко в роли Натальи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон"
Актриса Зинаида Кириенко в роли Натальи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон"
С первой попытки она поступила во ВГИК, попав на курс к самому Сергею Герасимову. Любопытно, что вместе с ней училась будущая звезда советского кино - Людмила Гурченко. Так начался путь обычной девушки из станицы к вершинам актерского мастерства.
Окончив ВГИК, Зинаида Кириенко начала свой профессиональный путь в Театре имени Пушкина, однако уже через год судьба привела её на сцену театра "На Малой Бронной". Но подлинным творческим домом для актрисы стал Театр-студия киноактёра, где она служила более трёх десятилетий, раскрывая новые грани своего таланта.
Кадр из художественного фильма "Казаки"
Зрители ощущали эту "химию"
На театральных подмостках Кириенко создала целую галерею ярких образов. Особенно запомнились зрителям её работы в спектаклях "Красное и чёрное", "Однажды двадцать лет спустя" и постановке по знаменитой повести Сергея Михалкова "Праздники непослушания".
Кинематографическая судьба актрисы началась стремительно — первой же её ролью стала главная героиня в короткометражной ленте Сергея Герасимова "Надежда". Однако настоящую всесоюзную славу принесла ей роль Натальи Мелиховой в легендарной экранизации "Тихого Дона".
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкНародная артистка РСФСР Зинаида Кириенко на торжественной церемонии закладки именных плит на Площади звезд российского кинематографа в Москве
Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко на торжественной церемонии закладки именных плит на Площади звезд российского кинематографа в Москве
Съёмочный процесс хранил и любопытные личные истории. По воспоминаниям Зинаиды Михайловны, Пётр Глебов, исполнитель роли Григория Мелихова, проявлял к ней особое внимание и пытался ухаживать. Эти тёплые отношения между актёрами, возможно, стали одной из причин удивительной химии, которую зрители ощущали в их экранных взаимоотношениях.
Отвергла кавалера и лишилась ролей
В 1960-е годы Зинаида Кириенко находилась на пике своей кинематографической карьеры, ежегодно снимаясь в двух-трех картинах.
Однако этот плодотворный период неожиданно прервался - актриса практически исчезла с экранов на несколько лет. Как выяснилось позже, причиной творческой опалы стало то, что Кириенко отвергла ухаживания высокопоставленного чиновника Госкино Владимира Баскакова.
© РИА Новости / Мосфильм | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Повесть пламенных лет", Зинаида Кириенко в роли Марии
Кадр из фильма "Повесть пламенных лет", Зинаида Кириенко в роли Марии
Поворотный момент наступил в 1973 году, когда Баскаков перешел на работу в НИИ киноискусства. Карьера актрисы сразу же пошла вверх - ее возвращение ознаменовалось громким успехом. Первая же большая роль после перерыва - Ефросинья Дерюгина в дилогии Евгения Матвеева ("Любовь земная" и "Судьба") - принесла Кириенко Государственную премию. Эти картины установили рекорд советского кинопроката, собрав у экранов 100 миллионов зрителей.
Семейное счастье и "богатая бабушка"
Свою судьбу Зинаида Кириенко встретила на съёмках фильма "Казаки" — им стал молодой оператор Валерий Тарасевский, работавший тогда в массовке. Их знакомство казалось невероятным: 27-летней звезде советского кино и 17-летнему юноше. Несмотря на разницу в возрасте и статусе, этот союз оказался прочным и счастливым.
© РИА Новости / Родькин | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Борис Андреев и народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко в сцене из фильма "Поэма о море"
Народный артист СССР Борис Андреев и народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко в сцене из фильма "Поэма о море"
Впоследствии Кириенко часто с теплотой вспоминала их встречу: "Он смотрел на меня такими восторженными глазами, что я не смогла устоять". Тарасевский стал для актрисы не только мужем, но и верным спутником на всю жизнь.
Зинаида Михайловна часто шутила, что стала "богатой бабушкой" — у неё было пятеро внуков, которыми она очень гордилась. Даже в почтенном возрасте актриса сохраняла активность, участвуя в творческих вечерах и давая интервью.
Народная артистка России Зинаида Кириенко
12 февраля 2022 года Зинаиды Кириенко не стало. Она ушла в 88 лет, оставив после себя не только богатую фильмографию, но и память о редкой искренности — как в ролях, так и в жизни. Её Наталья Мелихова из "Тихого Дона" до сих пор остаётся эталоном женственности и глубины в советском кино.