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Запретная любовь: юнец, покоривший сердце звезды "Тихого Дона" - РИА Новости, 06.07.2025
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10:02 06.07.2025
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Запретная любовь: юнец, покоривший сердце звезды "Тихого Дона"
Запретная любовь: юнец, покоривший сердце звезды "Тихого Дона" - РИА Новости, 06.07.2025
Запретная любовь: юнец, покоривший сердце звезды "Тихого Дона"
Зинаида Кириенко - легенда советского кинематографа. Актриса прославилась после роли Натальи Мелиховой в знаменитой экранизации "Тихого Дона" Сергея Герасимова. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T10:02:00+03:00
2025-07-06T10:02:00+03:00
махачкала
зинаида кириенко
лондон
ставропольский край
сергей герасимов
людмила гурченко
вгик
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Зинаида Кириенко - легенда советского кинематографа. Актриса прославилась после роли Натальи Мелиховой в знаменитой экранизации "Тихого Дона" Сергея Герасимова. Созданный ею образ казачки, пронзительный и глубоко психологичный, навсегда вошел в золотой фонд отечественного киноискусства. Как сложилась судьба актрисы – в материале РИА Новости.Сразу стала звездойОна стала звездой в одночасье — после выхода на экраны "Тихого Дона" Сергея Герасимова. Роль Натальи Мелиховой принесла Зинаиде Кириенко всесоюзную славу и любовь зрителей. Фильм, снятый по роману Михаила Шолохова, побил все рекорды проката — в 1958 году его посмотрели 42 миллиона человек.Но настоящий триумф Кириенко ждал впереди. Уже через год она снялась в "Судьбе человека" Сергея Бондарчука — картине, которая не только возглавила советский прокат, но и получила признание за рубежом, став классикой мирового кино."Хотя бы в кино – свою настоящую фамилию!"Зинаида Кириенко появилась на свет в Махачкале в семье с удивительной историей. Ее отец, Георгий Широков, происходил из знатного рода - выпускник юнкерского училища, он несколько лет служил армейским музыкантом в Лондоне. Однако в 1939 году его жизнь круто изменилась - Широкова арестовали. Мать Зинаиды, опасаясь за судьбу дочери, приняла непростое решение - сменила девочке фамилию на Кириенко (по фамилии нового супруга Михаила Кириенко) и отчество на Михайловну.Интересно, что спустя десятилетия в фильме "Любить по-русски-2" прозвучали ее настоящие имя и фамилия - Зинаида Георгиевна Широкова. Как признавалась сама актриса в интервью "Экспресс-газете": "Это была моя идея. Я хотела, чтобы хотя бы в кино прозвучали мои настоящие отчество и фамилия".Училась вместе с Людмилой ГурченкоПосле войны семья перебралась в станицу Новопавловскую Ставропольского края. Здесь юная Зина поступила в сельскохозяйственный техникум, но судьба распорядилась иначе - участие в кружке самодеятельности пробудило в ней страсть к сцене. Эта любовь оказалась настолько сильной, что девушка решила круто изменить свою жизнь.С первой попытки она поступила во ВГИК, попав на курс к самому Сергею Герасимову. Любопытно, что вместе с ней училась будущая звезда советского кино - Людмила Гурченко. Так начался путь обычной девушки из станицы к вершинам актерского мастерства.Окончив ВГИК, Зинаида Кириенко начала свой профессиональный путь в Театре имени Пушкина, однако уже через год судьба привела её на сцену театра "На Малой Бронной". Но подлинным творческим домом для актрисы стал Театр-студия киноактёра, где она служила более трёх десятилетий, раскрывая новые грани своего таланта.Зрители ощущали эту "химию"На театральных подмостках Кириенко создала целую галерею ярких образов. Особенно запомнились зрителям её работы в спектаклях "Красное и чёрное", "Однажды двадцать лет спустя" и постановке по знаменитой повести Сергея Михалкова "Праздники непослушания".Кинематографическая судьба актрисы началась стремительно — первой же её ролью стала главная героиня в короткометражной ленте Сергея Герасимова "Надежда". Однако настоящую всесоюзную славу принесла ей роль Натальи Мелиховой в легендарной экранизации "Тихого Дона".Съёмочный процесс хранил и любопытные личные истории. По воспоминаниям Зинаиды Михайловны, Пётр Глебов, исполнитель роли Григория Мелихова, проявлял к ней особое внимание и пытался ухаживать. Эти тёплые отношения между актёрами, возможно, стали одной из причин удивительной химии, которую зрители ощущали в их экранных взаимоотношениях.Отвергла кавалера и лишилась ролейВ 1960-е годы Зинаида Кириенко находилась на пике своей кинематографической карьеры, ежегодно снимаясь в двух-трех картинах.Однако этот плодотворный период неожиданно прервался - актриса практически исчезла с экранов на несколько лет. Как выяснилось позже, причиной творческой опалы стало то, что Кириенко отвергла ухаживания высокопоставленного чиновника Госкино Владимира Баскакова.Поворотный момент наступил в 1973 году, когда Баскаков перешел на работу в НИИ киноискусства. Карьера актрисы сразу же пошла вверх - ее возвращение ознаменовалось громким успехом. Первая же большая роль после перерыва - Ефросинья Дерюгина в дилогии Евгения Матвеева ("Любовь земная" и "Судьба") - принесла Кириенко Государственную премию. Эти картины установили рекорд советского кинопроката, собрав у экранов 100 миллионов зрителей.Семейное счастье и "богатая бабушка"Свою судьбу Зинаида Кириенко встретила на съёмках фильма "Казаки" — им стал молодой оператор Валерий Тарасевский, работавший тогда в массовке. Их знакомство казалось невероятным: 27-летней звезде советского кино и 17-летнему юноше. Несмотря на разницу в возрасте и статусе, этот союз оказался прочным и счастливым.Впоследствии Кириенко часто с теплотой вспоминала их встречу: "Он смотрел на меня такими восторженными глазами, что я не смогла устоять". Тарасевский стал для актрисы не только мужем, но и верным спутником на всю жизнь.Зинаида Михайловна часто шутила, что стала "богатой бабушкой" — у неё было пятеро внуков, которыми она очень гордилась. Даже в почтенном возрасте актриса сохраняла активность, участвуя в творческих вечерах и давая интервью.12 февраля 2022 года Зинаиды Кириенко не стало. Она ушла в 88 лет, оставив после себя не только богатую фильмографию, но и память о редкой искренности — как в ролях, так и в жизни. Её Наталья Мелихова из "Тихого Дона" до сих пор остаётся эталоном женственности и глубины в советском кино.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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махачкала, зинаида кириенко, лондон, ставропольский край, сергей герасимов, людмила гурченко, вгик
Махачкала, Зинаида Кириенко, Лондон, Ставропольский край, Сергей Герасимов, Людмила Гурченко, ВГИК

Запретная любовь: юнец, покоривший сердце звезды "Тихого Дона"

© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкСоветская киноактриса Зинаида Кириенко
Советская киноактриса Зинаида Кириенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Василий Малышев
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Зинаида Кириенко - легенда советского кинематографа. Актриса прославилась после роли Натальи Мелиховой в знаменитой экранизации "Тихого Дона" Сергея Герасимова. Созданный ею образ казачки, пронзительный и глубоко психологичный, навсегда вошел в золотой фонд отечественного киноискусства. Как сложилась судьба актрисы – в материале РИА Новости.

Сразу стала звездой

Она стала звездой в одночасье — после выхода на экраны "Тихого Дона" Сергея Герасимова. Роль Натальи Мелиховой принесла Зинаиде Кириенко всесоюзную славу и любовь зрителей. Фильм, снятый по роману Михаила Шолохова, побил все рекорды проката — в 1958 году его посмотрели 42 миллиона человек.
© РИА Новости / Мосфильм | Перейти в медиабанкАктриса Зинаида Кириенко в фильме режиссёра Сергея Бондарчука "Судьба человека"
Актриса Зинаида Кириенко в фильме режиссёра Сергея Бондарчука Судьба человека - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Мосфильм
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Актриса Зинаида Кириенко в фильме режиссёра Сергея Бондарчука "Судьба человека"
Но настоящий триумф Кириенко ждал впереди. Уже через год она снялась в "Судьбе человека" Сергея Бондарчука — картине, которая не только возглавила советский прокат, но и получила признание за рубежом, став классикой мирового кино.

"Хотя бы в кино – свою настоящую фамилию!"

Зинаида Кириенко появилась на свет в Махачкале в семье с удивительной историей. Ее отец, Георгий Широков, происходил из знатного рода - выпускник юнкерского училища, он несколько лет служил армейским музыкантом в Лондоне.
Однако в 1939 году его жизнь круто изменилась - Широкова арестовали. Мать Зинаиды, опасаясь за судьбу дочери, приняла непростое решение - сменила девочке фамилию на Кириенко (по фамилии нового супруга Михаила Кириенко) и отчество на Михайловну.
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов | Перейти в медиабанкСоветская киноактриса Зинаида Кириенко
Советская киноактриса Зинаида Кириенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
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Советская киноактриса Зинаида Кириенко
Интересно, что спустя десятилетия в фильме "Любить по-русски-2" прозвучали ее настоящие имя и фамилия - Зинаида Георгиевна Широкова. Как признавалась сама актриса в интервью "Экспресс-газете": "Это была моя идея. Я хотела, чтобы хотя бы в кино прозвучали мои настоящие отчество и фамилия".

Училась вместе с Людмилой Гурченко

После войны семья перебралась в станицу Новопавловскую Ставропольского края. Здесь юная Зина поступила в сельскохозяйственный техникум, но судьба распорядилась иначе - участие в кружке самодеятельности пробудило в ней страсть к сцене. Эта любовь оказалась настолько сильной, что девушка решила круто изменить свою жизнь.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Зинаида Кириенко в роли Натальи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон"
Актриса Зинаида Кириенко в роли Натальи в фильме Сергея Герасимова Тихий Дон - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости
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Актриса Зинаида Кириенко в роли Натальи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон"
С первой попытки она поступила во ВГИК, попав на курс к самому Сергею Герасимову. Любопытно, что вместе с ней училась будущая звезда советского кино - Людмила Гурченко. Так начался путь обычной девушки из станицы к вершинам актерского мастерства.
Окончив ВГИК, Зинаида Кириенко начала свой профессиональный путь в Театре имени Пушкина, однако уже через год судьба привела её на сцену театра "На Малой Бронной". Но подлинным творческим домом для актрисы стал Театр-студия киноактёра, где она служила более трёх десятилетий, раскрывая новые грани своего таланта.
© РИА Новости / Н. Никольский | Перейти в медиабанкКадр из художественного фильма "Казаки"
Кадр из художественного фильма Казаки - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Н. Никольский
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Кадр из художественного фильма "Казаки"

Зрители ощущали эту "химию"

На театральных подмостках Кириенко создала целую галерею ярких образов. Особенно запомнились зрителям её работы в спектаклях "Красное и чёрное", "Однажды двадцать лет спустя" и постановке по знаменитой повести Сергея Михалкова "Праздники непослушания".
Кинематографическая судьба актрисы началась стремительно — первой же её ролью стала главная героиня в короткометражной ленте Сергея Герасимова "Надежда". Однако настоящую всесоюзную славу принесла ей роль Натальи Мелиховой в легендарной экранизации "Тихого Дона".
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкНародная артистка РСФСР Зинаида Кириенко на торжественной церемонии закладки именных плит на Площади звезд российского кинематографа в Москве
Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко на торжественной церемонии закладки именных плит на Площади звезд российского кинематографа в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко на торжественной церемонии закладки именных плит на Площади звезд российского кинематографа в Москве
Съёмочный процесс хранил и любопытные личные истории. По воспоминаниям Зинаиды Михайловны, Пётр Глебов, исполнитель роли Григория Мелихова, проявлял к ней особое внимание и пытался ухаживать. Эти тёплые отношения между актёрами, возможно, стали одной из причин удивительной химии, которую зрители ощущали в их экранных взаимоотношениях.

Отвергла кавалера и лишилась ролей

В 1960-е годы Зинаида Кириенко находилась на пике своей кинематографической карьеры, ежегодно снимаясь в двух-трех картинах.
Однако этот плодотворный период неожиданно прервался - актриса практически исчезла с экранов на несколько лет. Как выяснилось позже, причиной творческой опалы стало то, что Кириенко отвергла ухаживания высокопоставленного чиновника Госкино Владимира Баскакова.
© РИА Новости / Мосфильм | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Повесть пламенных лет", Зинаида Кириенко в роли Марии
Кадр из фильма Повесть пламенных лет, Зинаида Кириенко в роли Марии - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Мосфильм
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Кадр из фильма "Повесть пламенных лет", Зинаида Кириенко в роли Марии
Поворотный момент наступил в 1973 году, когда Баскаков перешел на работу в НИИ киноискусства. Карьера актрисы сразу же пошла вверх - ее возвращение ознаменовалось громким успехом. Первая же большая роль после перерыва - Ефросинья Дерюгина в дилогии Евгения Матвеева ("Любовь земная" и "Судьба") - принесла Кириенко Государственную премию. Эти картины установили рекорд советского кинопроката, собрав у экранов 100 миллионов зрителей.

Семейное счастье и "богатая бабушка"

Свою судьбу Зинаида Кириенко встретила на съёмках фильма "Казаки" — им стал молодой оператор Валерий Тарасевский, работавший тогда в массовке. Их знакомство казалось невероятным: 27-летней звезде советского кино и 17-летнему юноше. Несмотря на разницу в возрасте и статусе, этот союз оказался прочным и счастливым.
© РИА Новости / Родькин | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Борис Андреев и народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко в сцене из фильма "Поэма о море"
Народный артист СССР Борис Андреев и народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко в сцене из фильма Поэма о море - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Родькин
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Народный артист СССР Борис Андреев и народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко в сцене из фильма "Поэма о море"
Впоследствии Кириенко часто с теплотой вспоминала их встречу: "Он смотрел на меня такими восторженными глазами, что я не смогла устоять". Тарасевский стал для актрисы не только мужем, но и верным спутником на всю жизнь.
Зинаида Михайловна часто шутила, что стала "богатой бабушкой" — у неё было пятеро внуков, которыми она очень гордилась. Даже в почтенном возрасте актриса сохраняла активность, участвуя в творческих вечерах и давая интервью.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНародная артистка России Зинаида Кириенко
Народная артистка России Зинаида Кириенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Народная артистка России Зинаида Кириенко
12 февраля 2022 года Зинаиды Кириенко не стало. Она ушла в 88 лет, оставив после себя не только богатую фильмографию, но и память о редкой искренности — как в ролях, так и в жизни. Её Наталья Мелихова из "Тихого Дона" до сих пор остаётся эталоном женственности и глубины в советском кино.
 
МахачкалаЗинаида КириенкоЛондонСтавропольский крайСергей ГерасимовЛюдмила ГурченкоВГИК
 
 
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