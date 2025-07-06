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Лидер молдавской оппозиции назвал Санду менеджером Запада - РИА Новости, 06.07.2025
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15:21 06.07.2025 (обновлено: 15:29 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/sandu-2027493456.html
Лидер молдавской оппозиции назвал Санду менеджером Запада
Лидер молдавской оппозиции назвал Санду менеджером Запада - РИА Новости, 06.07.2025
Лидер молдавской оппозиции назвал Санду менеджером Запада
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду - "менеджер Запада", нанятый для уничтожения республики. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:21:00+03:00
2025-07-06T15:29:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
москва
илан шор
майя санду
евгения гуцул
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду - "менеджер Запада", нанятый для уничтожения республики. "Партия PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) превратила Молдову просто в площадку, полигон испытаний для Запада. Ни для кого не секрет, что Майя Санду является западным наемником, ну просто наемным менеджером, которую наняли под зарплату для уничтожения Молдовы", - сказал Шор на съезде блока "Победа" в Москве. Он добавил, что PAS забрала у людей право выбора. За последние годы в Молдавии не было ни одной честной предвыборной кампании и ни одних честных выборов, политиков снимают с выборов, не допускают до них, заводят уголовные дела, заявил оппозиционер.По словам Шора, уголовных дел против представителей блока "Победа" в Молдавии заведено уже больше, чем всех остальных уголовных дел в стране, вместе взятых."Сегодня Запад пытается, очевидно, втянуть Молдову в войну не своими руками, как они это любят, как это сделали с Украиной. Запад не готов проливать кровь своих людей, но при этом абсолютно готов проливать кровь, как они выражаются, "людей, живущих в третьих странах", - заключил Шор.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
https://ria.ru/20250703/sandu--2026867860.html
https://ria.ru/20250410/moldavija-2010449196.html
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в мире, молдавия, кишинев, москва, илан шор, майя санду, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Москва, Илан Шор, Майя Санду, Евгения Гуцул
Лидер молдавской оппозиции назвал Санду менеджером Запада

Оппозиционер Шор назвал Санду наемным менеджером для уничтожения Молдавии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду - "менеджер Запада", нанятый для уничтожения республики.
"Партия PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) превратила Молдову просто в площадку, полигон испытаний для Запада. Ни для кого не секрет, что Майя Санду является западным наемником, ну просто наемным менеджером, которую наняли под зарплату для уничтожения Молдовы", - сказал Шор на съезде блока "Победа" в Москве.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Молдавии обвинили Санду в милитаризации под предлогом внешних угроз
3 июля, 09:18
Он добавил, что PAS забрала у людей право выбора. За последние годы в Молдавии не было ни одной честной предвыборной кампании и ни одних честных выборов, политиков снимают с выборов, не допускают до них, заводят уголовные дела, заявил оппозиционер.
По словам Шора, уголовных дел против представителей блока "Победа" в Молдавии заведено уже больше, чем всех остальных уголовных дел в стране, вместе взятых.
"Сегодня Запад пытается, очевидно, втянуть Молдову в войну не своими руками, как они это любят, как это сделали с Украиной. Запад не готов проливать кровь своих людей, но при этом абсолютно готов проливать кровь, как они выражаются, "людей, живущих в третьих странах", - заключил Шор.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Мир смеется". Шор оценил действия молдавского суда
10 апреля, 12:56
 
В миреМолдавияКишиневМоскваИлан ШорМайя СандуЕвгения Гуцул
 
 
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