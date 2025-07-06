https://ria.ru/20250706/sandu-2027493456.html

Лидер молдавской оппозиции назвал Санду менеджером Запада

Лидер молдавской оппозиции назвал Санду менеджером Запада - РИА Новости, 06.07.2025

Лидер молдавской оппозиции назвал Санду менеджером Запада

Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду - "менеджер Запада", нанятый для уничтожения республики. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:21:00+03:00

2025-07-06T15:21:00+03:00

2025-07-06T15:29:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду - "менеджер Запада", нанятый для уничтожения республики. "Партия PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) превратила Молдову просто в площадку, полигон испытаний для Запада. Ни для кого не секрет, что Майя Санду является западным наемником, ну просто наемным менеджером, которую наняли под зарплату для уничтожения Молдовы", - сказал Шор на съезде блока "Победа" в Москве. Он добавил, что PAS забрала у людей право выбора. За последние годы в Молдавии не было ни одной честной предвыборной кампании и ни одних честных выборов, политиков снимают с выборов, не допускают до них, заводят уголовные дела, заявил оппозиционер.По словам Шора, уголовных дел против представителей блока "Победа" в Молдавии заведено уже больше, чем всех остальных уголовных дел в стране, вместе взятых."Сегодня Запад пытается, очевидно, втянуть Молдову в войну не своими руками, как они это любят, как это сделали с Украиной. Запад не готов проливать кровь своих людей, но при этом абсолютно готов проливать кровь, как они выражаются, "людей, живущих в третьих странах", - заключил Шор.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".

https://ria.ru/20250703/sandu--2026867860.html

https://ria.ru/20250410/moldavija-2010449196.html

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в мире, молдавия, кишинев, москва, илан шор, майя санду, евгения гуцул