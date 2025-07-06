https://ria.ru/20250706/samolet-2027482218.html

Пострадавший в ЧП с Ан-2 в Забайкалье рассказал подробности жесткой посадки

Пострадавший в ЧП с Ан-2 в Забайкалье рассказал подробности жесткой посадки - РИА Новости, 06.07.2025

Пострадавший в ЧП с Ан-2 в Забайкалье рассказал подробности жесткой посадки

Один из пострадавших при жёсткой посадке самолета Ан-2 в Забайкальском крае рассказал, что воздушное судно немного не дотянуло до взлетно-посадочной полосы,... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T13:51:00+03:00

2025-07-06T13:51:00+03:00

2025-07-06T13:51:00+03:00

происшествия

забайкальский край

россия

читинский район

александр осипов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

досааф

ан-2

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Один из пострадавших при жёсткой посадке самолета Ан-2 в Забайкальском крае рассказал, что воздушное судно немного не дотянуло до взлетно-посадочной полосы, находившиеся на борту, по его словам, отделались шишками и чуть "поломались". "Перед нами уже два подъёма было, третий. Всё шло как по нотам. Двигатель "чихнул" и встал. До полосы не дотянули. Пилот посадил всё прекрасно, выбрал место. Отделались шишками и чуть-чуть "поломались". Сказали, что жить буду", - рассказал один из пострадавших, видео с ним опубликовано в Telegram-канале губернатора Забайкалья Александра Осипова. Ранее ГУ МЧС России по Забайкальскому краю сообщало, что легкомоторный самолёт ДОСААФ совершил жесткую посадку в районе СНТ "Топограф" в Забайкальском крае через 16 минут после взлёта, на борту находились десять парашютистов и один член экипажа. В результате, как сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья, пострадали девять человек, они госпитализированы в Краевую клиническую больницу, еще один человек получил медпомощь на месте происшествия. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, остальные - в средней степени тяжести, угрозы их жизни нет. Власти региона позже сообщили, что всего пострадали десять человек, трое из девяти госпитализированных находятся в реанимации, оставшиеся шесть пациентов после обследования переведены в отделение травматологии. Причиной жёсткой посадки самолета Ан-2 в Читинском районе Забайкальского края стала неисправность двигателя, по факту проводится проверка, сообщила, в свою очередь, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

забайкальский край

россия

читинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальский край, россия, читинский район, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), досааф, ан-2