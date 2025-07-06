Пострадавший в ЧП с Ан-2 в Забайкалье рассказал подробности жесткой посадки
Пострадавший при жёсткой посадке Ан-2 сообщил о проблемах с двигателем
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСамолет Ан-2 совершил жесткую посадку около села Смоленка Читинского округа
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Один из пострадавших при жёсткой посадке самолета Ан-2 в Забайкальском крае рассказал, что воздушное судно немного не дотянуло до взлетно-посадочной полосы, находившиеся на борту, по его словам, отделались шишками и чуть "поломались".
"Перед нами уже два подъёма было, третий. Всё шло как по нотам. Двигатель "чихнул" и встал. До полосы не дотянули. Пилот посадил всё прекрасно, выбрал место. Отделались шишками и чуть-чуть "поломались". Сказали, что жить буду", - рассказал один из пострадавших, видео с ним опубликовано в Telegram-канале губернатора Забайкалья Александра Осипова.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСамолет Ан-2 совершил жесткую посадку около села Смоленка Читинского округа
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку около села Смоленка Читинского округа
Ранее ГУ МЧС России по Забайкальскому краю сообщало, что легкомоторный самолёт ДОСААФ совершил жесткую посадку в районе СНТ "Топограф" в Забайкальском крае через 16 минут после взлёта, на борту находились десять парашютистов и один член экипажа. В результате, как сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья, пострадали девять человек, они госпитализированы в Краевую клиническую больницу, еще один человек получил медпомощь на месте происшествия. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, остальные - в средней степени тяжести, угрозы их жизни нет.
Власти региона позже сообщили, что всего пострадали десять человек, трое из девяти госпитализированных находятся в реанимации, оставшиеся шесть пациентов после обследования переведены в отделение травматологии.
Причиной жёсткой посадки самолета Ан-2 в Читинском районе Забайкальского края стала неисправность двигателя, по факту проводится проверка, сообщила, в свою очередь, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.