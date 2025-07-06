https://ria.ru/20250706/samolet-2027451442.html

Прокуратура назвала причину жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье

Прокуратура назвала причину жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье - РИА Новости, 06.07.2025

Прокуратура назвала причину жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье

Причиной жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье стала неисправность двигателя, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Тelegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T07:51:00+03:00

2025-07-06T07:51:00+03:00

2025-07-06T08:32:00+03:00

происшествия

ан-2

забайкальский край

россия

александр осипов

досааф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл — РИА Новости. Причиной жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье стала неисправность двигателя, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Тelegram-канале."Самолет Ан-2 Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России <...> совершил жесткую посадку по причине неисправности двигателя <...>, в результате экстренной посадки погибших нет", — говорится в релизе.Что известно об инциденте

https://ria.ru/20250605/samolet-2021149983.html

забайкальский край

россия

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2025

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасатели у самолета АН-2 в Читинском районе Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе, предварительно, пострадали 6 человек, погибших нет, сообщает МЧС Забайкалья. 2025-07-06T07:51 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ан-2, забайкальский край, россия, александр осипов, досааф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)