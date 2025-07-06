https://ria.ru/20250706/samolet-2027451442.html
Прокуратура назвала причину жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье
Прокуратура назвала причину жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье - РИА Новости, 06.07.2025
Прокуратура назвала причину жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье
Причиной жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье стала неисправность двигателя, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Тelegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T07:51:00+03:00
2025-07-06T07:51:00+03:00
2025-07-06T08:32:00+03:00
происшествия
ан-2
забайкальский край
россия
александр осипов
досааф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл — РИА Новости. Причиной жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье стала неисправность двигателя, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Тelegram-канале."Самолет Ан-2 Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России <...> совершил жесткую посадку по причине неисправности двигателя <...>, в результате экстренной посадки погибших нет", — говорится в релизе.Что известно об инциденте
https://ria.ru/20250605/samolet-2021149983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спасатели у самолета АН-2 в Читинском районе
Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе, предварительно, пострадали 6 человек, погибших нет, сообщает МЧС Забайкалья.
2025-07-06T07:51
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ан-2, забайкальский край, россия, александр осипов, досааф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ан-2, Забайкальский край, Россия, Александр Осипов, ДОСААФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура назвала причину жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье
Причиной ЧП с Ан-2 в Забайкалье стала неисправность двигателя