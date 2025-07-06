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Прокуратура назвала причину жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье - РИА Новости, 06.07.2025
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07:51 06.07.2025 (обновлено: 08:32 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/samolet-2027451442.html
Прокуратура назвала причину жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье
Прокуратура назвала причину жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье - РИА Новости, 06.07.2025
Прокуратура назвала причину жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье
Причиной жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье стала неисправность двигателя, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Тelegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T07:51:00+03:00
2025-07-06T08:32:00+03:00
происшествия
ан-2
забайкальский край
россия
александр осипов
досааф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл — РИА Новости. Причиной жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье стала неисправность двигателя, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Тelegram-канале."Самолет Ан-2 Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России &lt;...&gt; совершил жесткую посадку по причине неисправности двигателя &lt;...&gt;, в результате экстренной посадки погибших нет", — говорится в релизе.Что известно об инциденте
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забайкальский край
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Спасатели у самолета АН-2 в Читинском районе
Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе, предварительно, пострадали 6 человек, погибших нет, сообщает МЧС Забайкалья.
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происшествия, ан-2, забайкальский край, россия, александр осипов, досааф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ан-2, Забайкальский край, Россия, Александр Осипов, ДОСААФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура назвала причину жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье

Причиной ЧП с Ан-2 в Забайкалье стала неисправность двигателя

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл — РИА Новости. Причиной жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье стала неисправность двигателя, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Тelegram-канале.
"Самолет Ан-2 Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России <...> совершил жесткую посадку по причине неисправности двигателя <...>, в результате экстренной посадки погибших нет", — говорится в релизе.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевСамолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье

Что известно об инциденте

  • ЧП произошло в 09:30 (03:30 мск) в районе СНТ "Топограф" в Читинском районе, через десять минут после взлета.
  • Легкомоторный самолет не загорелся.
  • На борту находились десять парашютистов и один член экипажа.
  • По последним данным, пострадали девять человек.
  • Губернатор Забайкалья Александр Осипов уточнил, что трое из них в тяжелом состоянии, угрозы жизни нет.
На месте жесткой посадки самолета в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Саратовской области
5 июня, 17:28
 
ПроисшествияАн-2Забайкальский крайРоссияАлександр ОсиповДОСААФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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