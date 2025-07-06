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Ан-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе - РИА Новости, 06.07.2025
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04:35 06.07.2025 (обновлено: 09:40 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/samolet-2027445376.html
Ан-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе
Ан-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе - РИА Новости, 06.07.2025
Ан-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе
В Читинском районе совершил жесткую посадку самолет АН-2, пострадали как минимум шесть человек, сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T04:35:00+03:00
2025-07-06T09:40:00+03:00
происшествия
читинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
досааф
россия
забайкальский край
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Читинском районе совершил жесткую посадку самолет АН-2, пострадали как минимум шесть человек, сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в Telegram-канале."Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе. Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлета", — говорится в публикации.Что известно об инциденте
https://ria.ru/20250705/sk-2027421540.html
читинский район
россия
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происшествия, читинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, досааф, россия, забайкальский край
Происшествия, Читинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2, ДОСААФ, Россия, Забайкальский край
Ан-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе

Ан-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье, пострадали шесть человек

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСамолет Ан-2 совершил жесткую посадку около села Смоленка Читинского округа. 6 июля 2025
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку около села Смоленка Читинского округа. 6 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку около села Смоленка Читинского округа. 6 июля 2025
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Читинском районе совершил жесткую посадку самолет АН-2, пострадали как минимум шесть человек, сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в Telegram-канале.
"Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе. Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлета", — говорится в публикации.
Что известно об инциденте
  • На борту находились десять парашютистов и один член экипажа.
  • Пострадали шесть человек.
  • Никто не погиб.
  • Возгорания не произошло.
  • На месте работают 37 человек и 12 единиц техники.
Работа СК РФ на месте жесткой посадки самолета в Ленинградской области. 5 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Ленинградской области
Вчера, 22:09
 
ПроисшествияЧитинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-2ДОСААФРоссияЗабайкальский край
 
 
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