https://ria.ru/20250706/samolet-2027445376.html

Ан-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе

Ан-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе - РИА Новости, 06.07.2025

Ан-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе

В Читинском районе совершил жесткую посадку самолет АН-2, пострадали как минимум шесть человек, сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T04:35:00+03:00

2025-07-06T04:35:00+03:00

2025-07-06T09:40:00+03:00

происшествия

читинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

досааф

россия

забайкальский край

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Читинском районе совершил жесткую посадку самолет АН-2, пострадали как минимум шесть человек, сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в Telegram-канале."Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе. Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлета", — говорится в публикации.Что известно об инциденте

https://ria.ru/20250705/sk-2027421540.html

читинский район

россия

забайкальский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, читинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, досааф, россия, забайкальский край