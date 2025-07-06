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Ан-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе
Ан-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе - РИА Новости, 06.07.2025
Ан-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе
В Читинском районе совершил жесткую посадку самолет АН-2, пострадали как минимум шесть человек, сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T04:35:00+03:00
2025-07-06T04:35:00+03:00
2025-07-06T09:40:00+03:00
происшествия
читинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
досааф
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Читинском районе совершил жесткую посадку самолет АН-2, пострадали как минимум шесть человек, сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в Telegram-канале."Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе. Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлета", — говорится в публикации.Что известно об инциденте
https://ria.ru/20250705/sk-2027421540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, читинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, досааф, россия, забайкальский край
Происшествия, Читинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2, ДОСААФ, Россия, Забайкальский край
Ан-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе
Ан-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье, пострадали шесть человек