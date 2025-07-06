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"Путин не потерпит". Во Франции предупредили Макрона и Стармера - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 06.07.2025 (обновлено: 17:19 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/sammit-2027504690.html
"Путин не потерпит". Во Франции предупредили Макрона и Стармера
"Путин не потерпит". Во Франции предупредили Макрона и Стармера - РИА Новости, 06.07.2025
"Путин не потерпит". Во Франции предупредили Макрона и Стармера
Читатели французской газеты Le Figaro резко высказались о предстоящем саммите "коалиции желающих" под эгидой президента Франции Эммануэля Макрона и... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:19:00+03:00
2025-07-06T17:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
владимир зеленский
кир стармер
великобритания
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro резко высказались о предстоящем саммите "коалиции желающих" под эгидой президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера."Сколько нужно провести бессмысленных встреч, чтобы одержать верх в конфликте? Тем временем русские продвигаются на передовой. И мы можем быть уверены в одном: они никогда не отдадут ни пяди земли", — написал комментатор."Мне нравится термин "желающая" страна. Меня вот никогда не спрашивали, желаю ли я этого. А я не желаю", — отметил другой."Ничего славного в том, чтобы желать самоубийства, так поступают лишь слабые духом!" — поделился мнением еще один пользователь."Абсолютно бесполезно и утопично. Путин неоднократно повторял, что он никогда не потерпит присутствия сил НАТО на украинской земле. А он, как правило, слов на ветер не бросает", — заключил читатель.Макрон и Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" по видеоконференции с авиабазы Нортвуд недалеко от Лондона. Ожидается, что они проведут переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые будут в Риме на конференции по восстановлению Украины.В конце марта французский лидер по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят украинские войска и не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.По информации Службы внешней разведки России, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек, преследуя цель восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией постсоветской республики, подчеркнули в разведке.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250706/pomosch-2027462981.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, кир стармер, великобритания, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Великобритания, Россия, НАТО

"Путин не потерпит". Во Франции предупредили Макрона и Стармера

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro резко высказались о предстоящем саммите "коалиции желающих" под эгидой президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
"Сколько нужно провести бессмысленных встреч, чтобы одержать верх в конфликте? Тем временем русские продвигаются на передовой. И мы можем быть уверены в одном: они никогда не отдадут ни пяди земли", — написал комментатор.
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"Мне нравится термин "желающая" страна. Меня вот никогда не спрашивали, желаю ли я этого. А я не желаю", — отметил другой.
"Ничего славного в том, чтобы желать самоубийства, так поступают лишь слабые духом!" — поделился мнением еще один пользователь.
"Абсолютно бесполезно и утопично. Путин неоднократно повторял, что он никогда не потерпит присутствия сил НАТО на украинской земле. А он, как правило, слов на ветер не бросает", — заключил читатель.
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Макрон и Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" по видеоконференции с авиабазы Нортвуд недалеко от Лондона. Ожидается, что они проведут переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые будут в Риме на конференции по восстановлению Украины.
В конце марта французский лидер по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят украинские войска и не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
По информации Службы внешней разведки России, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек, преследуя цель восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией постсоветской республики, подчеркнули в разведке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийКир СтармерВеликобританияРоссияНАТО
 
 
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