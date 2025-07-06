Белорусские ракетчики провели учебные пуски из РСЗО на российском полигоне
Белорусские ракетчики провели в России учебные боевые пуски из РСЗО "Полонез"
Дивизион РСЗО "Полонез" в Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Белорусские ракетчики провели на полигоне в России учебные боевые пуски из разработанной в республике РСЗО "Полонез", сообщила телекомпания минобороны республики "ВоенТВ".
"Полевой выход белорусских ракетчиков завершился на одном из полигонов Российской Федерации. Кульминацией стали (учебные - ред.) боевые пуски из реактивных систем залпового огня "Полонез", - сообщается в видеосюжете телекомпании.
"Работа наших расчетов в ходе вот этого контрольного занятия показывает, что они имеют очень хороший уровень подготовки", - заявил начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Белоруссии Руслан Чехов. Он рассказал, что результаты стрельбы и попадание в цель отслеживались с помощью беспилотников, которые были задействованы в ходе занятия.
Чехов отметил важность проведения таких занятий для подготовки ракетчиков, ведь "одно дело – совершать электронные пуски на территории Беларуси, другое дело - делать реальные боевые пуски и потом видеть результаты поражения".
В сюжете отмечается, что по прибытии в Белоруссию ракетчиков снова ждут учебные занятия, они продолжат тренировки на полигонах и участках местности уже в республике.