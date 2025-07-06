https://ria.ru/20250706/rszo-2027473759.html

Белорусские ракетчики провели учебные пуски из РСЗО на российском полигоне

Белорусские ракетчики провели учебные пуски из РСЗО на российском полигоне - РИА Новости, 06.07.2025

Белорусские ракетчики провели учебные пуски из РСЗО на российском полигоне

Белорусские ракетчики провели на полигоне в России учебные боевые пуски из разработанной в республике РСЗО "Полонез", сообщила телекомпания минобороны... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T11:55:00+03:00

2025-07-06T11:55:00+03:00

2025-07-06T11:55:00+03:00

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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Белорусские ракетчики провели на полигоне в России учебные боевые пуски из разработанной в республике РСЗО "Полонез", сообщила телекомпания минобороны республики "ВоенТВ". "Полевой выход белорусских ракетчиков завершился на одном из полигонов Российской Федерации. Кульминацией стали (учебные - ред.) боевые пуски из реактивных систем залпового огня "Полонез", - сообщается в видеосюжете телекомпании. "Работа наших расчетов в ходе вот этого контрольного занятия показывает, что они имеют очень хороший уровень подготовки", - заявил начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Белоруссии Руслан Чехов. Он рассказал, что результаты стрельбы и попадание в цель отслеживались с помощью беспилотников, которые были задействованы в ходе занятия. Чехов отметил важность проведения таких занятий для подготовки ракетчиков, ведь "одно дело – совершать электронные пуски на территории Беларуси, другое дело - делать реальные боевые пуски и потом видеть результаты поражения". В сюжете отмечается, что по прибытии в Белоруссию ракетчиков снова ждут учебные занятия, они продолжат тренировки на полигонах и участках местности уже в республике.

https://ria.ru/20250116/belorussija-1993952344.html

https://ria.ru/20250615/oruzhie-2022827209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, россия, безопасность