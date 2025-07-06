https://ria.ru/20250706/rosaviatsiya-2027532140.html

Росавиация рассказала о ситуации с задержками рейсов

Росавиация рассказала о ситуации с задержками рейсов - РИА Новости, 06.07.2025

Росавиация рассказала о ситуации с задержками рейсов

Росавиация рассказала в Telegram о ситуации с задержками самолетов в аэропортах. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T19:31:00+03:00

2025-07-06T19:31:00+03:00

2025-07-06T22:24:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

пулково (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Росавиация рассказала в Telegram о ситуации с задержками самолетов в аэропортах."Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов — это приоритет для всех без исключений компаний отрасли", — подчеркнули в Росавиации.Накануне в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Поволжья вводились временные ограничения на посадку и вылет самолетов.

https://ria.ru/20250706/rospotrebnadzor-2027515633.html

https://ria.ru/20250705/aeroflot-2027409738.html

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2025

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт), шереметьево (аэропорт), общество