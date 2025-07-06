Росавиация рассказала о ситуации с задержками рейсов
© Фото : соцсетиОбстановка в аэропорту Шереметьево
© Фото : соцсети
Обстановка в аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Росавиация рассказала в Telegram о ситуации с задержками самолетов в аэропортах.
- Ситуация управляема, авиатранспортная система справляется с вмешательством в ее работу извне.
- Авиапредприятия обладают достаточными ресурсами для работы в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства.
- Пулково на 18:00 мск работает с ограничениями, отменены на прилет и вылет 90 рейсов, 37 рейсов на вылет остаются задержанными свыше двух часов.
- В аэропорту Шереметьево отменен на прилет и вылет 171 рейс, также задержаны на вылет более чем на два часа 56 рейсов.
- В нижегородском аэропорту, столкнувшемся с наиболее длительными ограничениями, отменены 26 рейсов, 13 задерживаются более чем на два часа.
- Авиаперевозчикам на фоне задержек рейсов крайне важно в полном объеме соблюдать правила, в том числе по обеспечению пассажиров напитками, питанием и гостиницами.
© Фото : соцсетиОбстановка в аэропорту Шереметьево
Обстановка в аэропорту Шереметьево
© Фото : соцсети
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© Фото : соцсетиОбстановка в аэропорту Шереметьево
Обстановка в аэропорту Шереметьево
© Фото : соцсети
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Обстановка в аэропорту Шереметьево
© Фото : соцсети
1 из 2
Обстановка в аэропорту Шереметьево
© Фото : соцсети
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"Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов — это приоритет для всех без исключений компаний отрасли", — подчеркнули в Росавиации.