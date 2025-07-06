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Росавиация рассказала о ситуации с задержками рейсов - РИА Новости, 06.07.2025
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19:31 06.07.2025 (обновлено: 22:24 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/rosaviatsiya-2027532140.html
Росавиация рассказала о ситуации с задержками рейсов
Росавиация рассказала о ситуации с задержками рейсов - РИА Новости, 06.07.2025
Росавиация рассказала о ситуации с задержками рейсов
Росавиация рассказала в Telegram о ситуации с задержками самолетов в аэропортах. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T19:31:00+03:00
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пулково (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Росавиация рассказала в Telegram о ситуации с задержками самолетов в аэропортах."Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов — это приоритет для всех без исключений компаний отрасли", — подчеркнули в Росавиации.Накануне в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Поволжья вводились временные ограничения на посадку и вылет самолетов.
https://ria.ru/20250706/rospotrebnadzor-2027515633.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт), шереметьево (аэропорт), общество
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Пулково (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Общество

Росавиация рассказала о ситуации с задержками рейсов

© Фото : соцсетиОбстановка в аэропорту Шереметьево
Обстановка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : соцсети
Обстановка в аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Росавиация рассказала в Telegram о ситуации с задержками самолетов в аэропортах.
  • Ситуация управляема, авиатранспортная система справляется с вмешательством в ее работу извне.
  • Авиапредприятия обладают достаточными ресурсами для работы в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства.
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Роспотребнадзор запустил горячую линию для пассажиров задержанных рейсов
Вчера, 17:35
  • Пулково на 18:00 мск работает с ограничениями, отменены на прилет и вылет 90 рейсов, 37 рейсов на вылет остаются задержанными свыше двух часов.
  • В аэропорту Шереметьево отменен на прилет и вылет 171 рейс, также задержаны на вылет более чем на два часа 56 рейсов.
  • В нижегородском аэропорту, столкнувшемся с наиболее длительными ограничениями, отменены 26 рейсов, 13 задерживаются более чем на два часа.
  • Авиаперевозчикам на фоне задержек рейсов крайне важно в полном объеме соблюдать правила, в том числе по обеспечению пассажиров напитками, питанием и гостиницами.
© Фото : соцсетиОбстановка в аэропорту Шереметьево
Обстановка в аэропорту Шереметьево
Обстановка в аэропорту Шереметьево
© Фото : соцсети
1 из 2
© Фото : соцсетиОбстановка в аэропорту Шереметьево
Обстановка в аэропорту Шереметьево
Обстановка в аэропорту Шереметьево
© Фото : соцсети
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Обстановка в аэропорту Шереметьево
© Фото : соцсети
1 из 2
Обстановка в аэропорту Шереметьево
© Фото : соцсети
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«
"Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов — это приоритет для всех без исключений компаний отрасли", — подчеркнули в Росавиации.
Накануне в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Поволжья вводились временные ограничения на посадку и вылет самолетов.
Самолет - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
"Аэрофлот" напомнил пассажирам о возможности отказа от перевозки
5 июля, 20:17
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Пулково (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Общество
 
 
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