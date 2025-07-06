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Росавиация призвала авиакомпании соблюдать правила на фоне задержек рейсов - РИА Новости, 06.07.2025
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19:50 06.07.2025
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Росавиация призвала авиакомпании соблюдать правила на фоне задержек рейсов
Росавиация призвала авиакомпании соблюдать правила на фоне задержек рейсов - РИА Новости, 06.07.2025
Росавиация призвала авиакомпании соблюдать правила на фоне задержек рейсов
Авиаперевозчикам на фоне задержек рейсов крайне важно в полном объеме соблюдать правила, в том числе по напиткам, питанию и гостиницам, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T19:50:00+03:00
2025-07-06T19:50:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Авиаперевозчикам на фоне задержек рейсов крайне важно в полном объеме соблюдать правила, в том числе по напиткам, питанию и гостиницам, сообщила Росавиация. "Подчеркиваем: перевозчикам крайне важно в полном объеме соблюдать федеральные авиационные правила, регламентирующие в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице. Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров!" - говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Россия
Росавиация призвала авиакомпании соблюдать правила на фоне задержек рейсов

Росавиация: авиаперевозчикам крайне важно в полном объеме соблюдать правила

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Авиаперевозчикам на фоне задержек рейсов крайне важно в полном объеме соблюдать правила, в том числе по напиткам, питанию и гостиницам, сообщила Росавиация.
"Подчеркиваем: перевозчикам крайне важно в полном объеме соблюдать федеральные авиационные правила, регламентирующие в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице. Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров!" - говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияРоссия
 
 
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