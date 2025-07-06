https://ria.ru/20250706/rosaviatsija-2027534667.html

Росавиация призвала авиакомпании соблюдать правила на фоне задержек рейсов

Росавиация призвала авиакомпании соблюдать правила на фоне задержек рейсов - РИА Новости, 06.07.2025

Росавиация призвала авиакомпании соблюдать правила на фоне задержек рейсов

Авиаперевозчикам на фоне задержек рейсов крайне важно в полном объеме соблюдать правила, в том числе по напиткам, питанию и гостиницам, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T19:50:00+03:00

2025-07-06T19:50:00+03:00

2025-07-06T19:50:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

россия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Авиаперевозчикам на фоне задержек рейсов крайне важно в полном объеме соблюдать правила, в том числе по напиткам, питанию и гостиницам, сообщила Росавиация. "Подчеркиваем: перевозчикам крайне важно в полном объеме соблюдать федеральные авиационные правила, регламентирующие в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице. Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров!" - говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250706/aeroport-2027529970.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия