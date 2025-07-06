https://ria.ru/20250706/rassledovanie-2027451076.html
Свидетели опознали поджигателя ТЦ в Ухте по волосам
Свидетели опознали поджигателя ТЦ в Ухте по волосам - РИА Новости, 06.07.2025
Свидетели опознали поджигателя ТЦ в Ухте по волосам
Несколько свидетелей опознали одного из поджигателей торгового центра "Пассаж" в Ухте Республики Коми в 2005 году, где погибли 25 человек, Антона Коростелева по РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T07:33:00+03:00
2025-07-06T07:33:00+03:00
2025-07-06T07:33:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Несколько свидетелей опознали одного из поджигателей торгового центра "Пассаж" в Ухте Республики Коми в 2005 году, где погибли 25 человек, Антона Коростелева по волосам "цвета цыпленка", которые он потом подстриг и перекрасил, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Пожар в ухтинском торговом центре "Пассаж" произошел 11 июля 2005 года. Двадцать пять человек погибли, еще десять получили травмы. Задержанных за поджог Антона Коростелева и Алексея Пулялина сначала оправдали, а затем суд признал их виновными и назначил пожизненное лишение свободы. После исследования в суде фотографий было установлено, что внешность Коростелева за год изменилась, и он перекрасил волосы со светло-желтого в черный цвет и подстригся. "(Свидетелю) были предъявлены фотографии Коростелева и видеозапись внешности Коростелева, сделанные спустя три дня после события 11.07.2005, где Коростелев изображен со светло-желтыми волосами цвета "цыпленка". Посмотрев фотографии и видеосъемку Коростелева, свидетель пояснила, что именно так выглядели волосы молодого человека, который 11.07.2005 подошел к Пулялину, находившемуся в палисаднике за к/т "Дружба", - говорится в документе. Именно оттуда, как впоследствии было установлено, Коростелев и Пулялин направятся в торговый центр, разольют из бутылок легковоспламеняющуюся жидкость и подожгут ее.
https://ria.ru/20250706/pozhar-2027444176.html
https://ria.ru/20250131/kazan-1996699755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ухта
Свидетели опознали поджигателя ТЦ в Ухте по волосам
Свидетели опознали поджигателя ТЦ в Ухте в 2005 году по волосам цвета цыпленка
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Несколько свидетелей опознали одного из поджигателей торгового центра "Пассаж" в Ухте Республики Коми в 2005 году, где погибли 25 человек, Антона Коростелева по волосам "цвета цыпленка", которые он потом подстриг и перекрасил, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Пожар в ухтинском торговом центре "Пассаж" произошел 11 июля 2005 года. Двадцать пять человек погибли, еще десять получили травмы. Задержанных за поджог Антона Коростелева и Алексея Пулялина сначала оправдали, а затем суд признал их виновными и назначил пожизненное лишение свободы.
После исследования в суде фотографий было установлено, что внешность Коростелева за год изменилась, и он перекрасил волосы со светло-желтого в черный цвет и подстригся.
"(Свидетелю) были предъявлены фотографии Коростелева и видеозапись внешности Коростелева, сделанные спустя три дня после события 11.07.2005, где Коростелев изображен со светло-желтыми волосами цвета "цыпленка". Посмотрев фотографии и видеосъемку Коростелева, свидетель пояснила, что именно так выглядели волосы молодого человека, который 11.07.2005 подошел к Пулялину, находившемуся в палисаднике за к/т "Дружба", - говорится в документе.
Именно оттуда, как впоследствии было установлено, Коростелев и Пулялин направятся в торговый центр, разольют из бутылок легковоспламеняющуюся жидкость и подожгут ее.