https://ria.ru/20250706/rassledovanie-2027451076.html

Свидетели опознали поджигателя ТЦ в Ухте по волосам

Свидетели опознали поджигателя ТЦ в Ухте по волосам - РИА Новости, 06.07.2025

Свидетели опознали поджигателя ТЦ в Ухте по волосам

Несколько свидетелей опознали одного из поджигателей торгового центра "Пассаж" в Ухте Республики Коми в 2005 году, где погибли 25 человек, Антона Коростелева по РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T07:33:00+03:00

2025-07-06T07:33:00+03:00

2025-07-06T07:33:00+03:00

происшествия

ухта

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Несколько свидетелей опознали одного из поджигателей торгового центра "Пассаж" в Ухте Республики Коми в 2005 году, где погибли 25 человек, Антона Коростелева по волосам "цвета цыпленка", которые он потом подстриг и перекрасил, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Пожар в ухтинском торговом центре "Пассаж" произошел 11 июля 2005 года. Двадцать пять человек погибли, еще десять получили травмы. Задержанных за поджог Антона Коростелева и Алексея Пулялина сначала оправдали, а затем суд признал их виновными и назначил пожизненное лишение свободы. После исследования в суде фотографий было установлено, что внешность Коростелева за год изменилась, и он перекрасил волосы со светло-желтого в черный цвет и подстригся. "(Свидетелю) были предъявлены фотографии Коростелева и видеозапись внешности Коростелева, сделанные спустя три дня после события 11.07.2005, где Коростелев изображен со светло-желтыми волосами цвета "цыпленка". Посмотрев фотографии и видеосъемку Коростелева, свидетель пояснила, что именно так выглядели волосы молодого человека, который 11.07.2005 подошел к Пулялину, находившемуся в палисаднике за к/т "Дружба", - говорится в документе. Именно оттуда, как впоследствии было установлено, Коростелев и Пулялин направятся в торговый центр, разольют из бутылок легковоспламеняющуюся жидкость и подожгут ее.

https://ria.ru/20250706/pozhar-2027444176.html

https://ria.ru/20250131/kazan-1996699755.html

ухта

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ухта