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В Новгородской области сбили беспилотник ВСУ
В Новгородской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025
В Новгородской области сбили беспилотник ВСУ
Один БПЛА сбит над территорией Новгородской области, сообщил врио губернатора Александр Дронов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T23:11:00+03:00
2025-07-06T23:11:00+03:00
2025-07-06T23:13:00+03:00
новгородская область
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Один БПЛА сбит над территорией Новгородской области, сообщил врио губернатора Александр Дронов в Telegram-канале."Над территорией Новгородской области сбит один БПЛА. Спасибо нашим ребятам за работу! Профессиональная работа истребительной авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку", - написал он.
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Новгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
В Новгородской области сбили беспилотник ВСУ
Дронов: ПВО сбила украинский БПЛА над Новгородской областью