https://ria.ru/20250706/pvo-2027552770.html

В Новгородской области сбили беспилотник ВСУ

В Новгородской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025

В Новгородской области сбили беспилотник ВСУ

Один БПЛА сбит над территорией Новгородской области, сообщил врио губернатора Александр Дронов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T23:11:00+03:00

2025-07-06T23:11:00+03:00

2025-07-06T23:13:00+03:00

новгородская область

вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Один БПЛА сбит над территорией Новгородской области, сообщил врио губернатора Александр Дронов в Telegram-канале."Над территорией Новгородской области сбит один БПЛА. Спасибо нашим ребятам за работу! Профессиональная работа истребительной авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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новгородская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность