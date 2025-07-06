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В Новгородской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:11 06.07.2025 (обновлено: 23:13 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/pvo-2027552770.html
В Новгородской области сбили беспилотник ВСУ
В Новгородской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025
В Новгородской области сбили беспилотник ВСУ
Один БПЛА сбит над территорией Новгородской области, сообщил врио губернатора Александр Дронов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T23:11:00+03:00
2025-07-06T23:13:00+03:00
новгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Один БПЛА сбит над территорией Новгородской области, сообщил врио губернатора Александр Дронов в Telegram-канале."Над территорией Новгородской области сбит один БПЛА. Спасибо нашим ребятам за работу! Профессиональная работа истребительной авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку", - написал он.
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новгородская область
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новгородская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Новгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
В Новгородской области сбили беспилотник ВСУ

Дронов: ПВО сбила украинский БПЛА над Новгородской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Один БПЛА сбит над территорией Новгородской области, сообщил врио губернатора Александр Дронов в Telegram-канале.
"Над территорией Новгородской области сбит один БПЛА. Спасибо нашим ребятам за работу! Профессиональная работа истребительной авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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