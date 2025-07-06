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В Тверской области сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/pvo-2027550846.html
В Тверской области сбили три беспилотника ВСУ
В Тверской области сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025
В Тверской области сбили три беспилотника ВСУ
Еще три беспилотника сбиты над Тверской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:50:00+03:00
2025-07-06T22:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
игорь руденя
россия
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тверская область
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Еще три беспилотника сбиты над Тверской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщает правительство региона в Telegram-канале. "Губернатор Игорь Руденя: в Бологовском округе Тверской области сбито ещё три БПЛА. Без пострадавших и разрушений", - говорится в сообщении. Ранее областное правительство сообщало о том, что силы ПВО Минобороны РФ сбили один беспилотник над регионом.
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игорь руденя, россия, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тверская область
Специальная военная операция на Украине, Игорь Руденя, Россия, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Тверская область
В Тверской области сбили три беспилотника ВСУ

Руденя: ПВО сбила три украинских дрона над Тверской областью, никто не пострадал

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости /
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Еще три беспилотника сбиты над Тверской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщает правительство региона в Telegram-канале.
"Губернатор Игорь Руденя: в Бологовском округе Тверской области сбито ещё три БПЛА. Без пострадавших и разрушений", - говорится в сообщении.
Ранее областное правительство сообщало о том, что силы ПВО Минобороны РФ сбили один беспилотник над регионом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеИгорь РуденяРоссияВооруженные силы РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Тверская область
 
 
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