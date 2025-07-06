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В Тверской области сбили три беспилотника ВСУ
В Тверской области сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025
В Тверской области сбили три беспилотника ВСУ
Еще три беспилотника сбиты над Тверской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:50:00+03:00
2025-07-06T22:50:00+03:00
2025-07-06T22:50:00+03:00
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игорь руденя
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Еще три беспилотника сбиты над Тверской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщает правительство региона в Telegram-канале. "Губернатор Игорь Руденя: в Бологовском округе Тверской области сбито ещё три БПЛА. Без пострадавших и разрушений", - говорится в сообщении. Ранее областное правительство сообщало о том, что силы ПВО Минобороны РФ сбили один беспилотник над регионом.
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игорь руденя, россия, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тверская область
Специальная военная операция на Украине, Игорь Руденя, Россия, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Тверская область
В Тверской области сбили три беспилотника ВСУ
Руденя: ПВО сбила три украинских дрона над Тверской областью, никто не пострадал