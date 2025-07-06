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В Тверской области сбили три беспилотника ВСУ

В Тверской области сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025

В Тверской области сбили три беспилотника ВСУ

Еще три беспилотника сбиты над Тверской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T22:50:00+03:00

2025-07-06T22:50:00+03:00

2025-07-06T22:50:00+03:00

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игорь руденя

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вооруженные силы рф

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тверская область

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Еще три беспилотника сбиты над Тверской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщает правительство региона в Telegram-канале. "Губернатор Игорь Руденя: в Бологовском округе Тверской области сбито ещё три БПЛА. Без пострадавших и разрушений", - говорится в сообщении. Ранее областное правительство сообщало о том, что силы ПВО Минобороны РФ сбили один беспилотник над регионом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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игорь руденя, россия, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тверская область