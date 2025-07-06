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В Орловской области сбили семь беспилотников ВСУ
В Орловской области сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025
В Орловской области сбили семь беспилотников ВСУ
Семь БПЛА уничтожены в Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщает губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:47:00+03:00
2025-07-06T22:47:00+03:00
2025-07-06T22:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
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андрей клычков
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безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Семь БПЛА уничтожены в Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщает губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале."В течение дня на территории Орловской области уничтожено еще семь вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Благодарим наших защитников и продолжаем поддерживать Армию России!" - написал он.
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орловская область, россия, андрей клычков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, Андрей Клычков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Орловской области сбили семь беспилотников ВСУ
Клычков: ПВО сбила семь украинских дронов над Орловской областью