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В Орловской области сбили семь беспилотников ВСУ

В Орловской области сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025

В Орловской области сбили семь беспилотников ВСУ

Семь БПЛА уничтожены в Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщает губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T22:47:00+03:00

2025-07-06T22:47:00+03:00

2025-07-06T22:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

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андрей клычков

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Семь БПЛА уничтожены в Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщает губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале."В течение дня на территории Орловской области уничтожено еще семь вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Благодарим наших защитников и продолжаем поддерживать Армию России!" - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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орловская область, россия, андрей клычков, вооруженные силы украины, безопасность