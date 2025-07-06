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В Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ

В Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025

В Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ

ПВО уничтожила еще четыре беспилотника над территорией Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T20:40:00+03:00

2025-07-06T20:40:00+03:00

2025-07-06T20:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

калужская область

вооруженные силы украины

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владислав шапша

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила еще четыре беспилотника над территорией Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале."На территории региона силами ПВО уничтожены четыре БПЛА. Два БПЛА уничтожены на территории Барятинского района, по одному БПЛА на территории Кировского и Боровского районов. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал глава области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

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калужская область, вооруженные силы украины, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владислав шапша