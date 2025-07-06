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В Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ
В Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025
В Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ
ПВО уничтожила еще четыре беспилотника над территорией Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:40:00+03:00
2025-07-06T20:40:00+03:00
2025-07-06T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
вооруженные силы украины
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владислав шапша
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила еще четыре беспилотника над территорией Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале."На территории региона силами ПВО уничтожены четыре БПЛА. Два БПЛА уничтожены на территории Барятинского района, по одному БПЛА на территории Кировского и Боровского районов. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал глава области.
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калужская область, вооруженные силы украины, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владислав Шапша
В Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ
Шапша: ПВО сбила четыре украинских дрона над Калужской областью