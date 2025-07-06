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ПВО сбила семь беспилотников над Калужской областью
ПВО сбила семь беспилотников над Калужской областью - РИА Новости, 06.07.2025
ПВО сбила семь беспилотников над Калужской областью
ПВО уничтожила семь беспилотников над территорией Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:36:00+03:00
2025-07-06T18:36:00+03:00
2025-07-06T18:36:00+03:00
калужская область
кировский район
жуковский район
владислав шапша
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила семь беспилотников над территорией Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша."Силами ПВО на территории региона уничтожены семь БПЛА. Пять БПЛА уничтожены на территории Кировского района, два - на территории Жуковского района. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250706/pvo-2027477053.html
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калужская область, кировский район, жуковский район, владислав шапша
Калужская область, Кировский район, Жуковский район, Владислав Шапша
ПВО сбила семь беспилотников над Калужской областью
Средства ПВО сбили семь беспилотников над Калужской областью, пострадавших нет