https://ria.ru/20250706/pvo-2027523515.html

ПВО сбила семь беспилотников над Калужской областью

ПВО сбила семь беспилотников над Калужской областью - РИА Новости, 06.07.2025

ПВО сбила семь беспилотников над Калужской областью

ПВО уничтожила семь беспилотников над территорией Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T18:36:00+03:00

2025-07-06T18:36:00+03:00

2025-07-06T18:36:00+03:00

калужская область

кировский район

жуковский район

владислав шапша

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила семь беспилотников над территорией Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша."Силами ПВО на территории региона уничтожены семь БПЛА. Пять БПЛА уничтожены на территории Кировского района, два - на территории Жуковского района. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250706/pvo-2027477053.html

калужская область

кировский район

жуковский район

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калужская область, кировский район, жуковский район, владислав шапша