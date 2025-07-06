https://ria.ru/20250706/pvo-2027477053.html

Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиабомб ВСУ за сутки

Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиабомб ВСУ за сутки - РИА Новости, 06.07.2025

Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиабомб ВСУ за сутки

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ, ПВО уничтожила 6 управляемых авиационных бомб и 298 беспилотников, сообщило... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T12:28:00+03:00

2025-07-06T12:28:00+03:00

2025-07-06T12:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ, ПВО уничтожила 6 управляемых авиационных бомб и 298 беспилотников, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны РФ также сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение инфраструктуре авиационной базы, предприятию по производству комплектующих для ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров противника, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 141-ом районе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф