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Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиабомб ВСУ за сутки - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/pvo-2027477053.html
Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиабомб ВСУ за сутки
Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиабомб ВСУ за сутки - РИА Новости, 06.07.2025
Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиабомб ВСУ за сутки
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ, ПВО уничтожила 6 управляемых авиационных бомб и 298 беспилотников, сообщило... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:28:00+03:00
2025-07-06T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ, ПВО уничтожила 6 управляемых авиационных бомб и 298 беспилотников, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны РФ также сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение инфраструктуре авиационной базы, предприятию по производству комплектующих для ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров противника, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 141-ом районе.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ
Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиабомб ВСУ за сутки

МО РФ: ПВО сбила 6 управляемых авиабомб и 298 беспилотников ВСУ за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ, ПВО уничтожила 6 управляемых авиационных бомб и 298 беспилотников, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны РФ также сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение инфраструктуре авиационной базы, предприятию по производству комплектующих для ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров противника, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 141-ом районе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы РФ
 
 
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