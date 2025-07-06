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Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиабомб ВСУ за сутки
Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиабомб ВСУ за сутки - РИА Новости, 06.07.2025
Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиабомб ВСУ за сутки
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ, ПВО уничтожила 6 управляемых авиационных бомб и 298 беспилотников, сообщило... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:28:00+03:00
2025-07-06T12:28:00+03:00
2025-07-06T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ, ПВО уничтожила 6 управляемых авиационных бомб и 298 беспилотников, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны РФ также сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение инфраструктуре авиационной базы, предприятию по производству комплектующих для ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров противника, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 141-ом районе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ
Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиабомб ВСУ за сутки
МО РФ: ПВО сбила 6 управляемых авиабомб и 298 беспилотников ВСУ за сутки