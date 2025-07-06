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Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 06.07.2025 (обновлено: 09:36 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/pvo-2027453822.html
Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА
Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА - РИА Новости, 06.07.2025
Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА
Вооруженные силы ночью сбили более ста дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T08:37:00+03:00
2025-07-06T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
новгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более ста дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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россия
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безопасность, россия, брянская область, новгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Новгородская область, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более ста дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Бойцы ликвидировали:
  • 30 БПЛА — над Брянской областью;
  • 29 — над Курской;
  • 18 — над Орловской;
  • 17 — над Белгородской;
  • 13 — над Тульской;
  • четыре дрона — над Калужской;
  • три — над Ленинградской;
  • по два — над Смоленской и Новгородской областями;
  • по одному — над Тверской областью и акваторией Азовского моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская областьНовгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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