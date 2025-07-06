https://ria.ru/20250706/pvo-2027453822.html

Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА - РИА Новости, 06.07.2025

Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА

Вооруженные силы ночью сбили более ста дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T08:37:00+03:00

2025-07-06T08:37:00+03:00

2025-07-06T09:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

брянская область

новгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более ста дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, брянская область, новгородская область, вооруженные силы украины