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В Тульской области уничтожили еще один беспилотник

В Тульской области уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 06.07.2025

В Тульской области уничтожили еще один беспилотник

Еще один беспилотник уничтожен в Тульской области, в результате падения обломков БПЛА зафиксировано незначительное повреждение кровли частного дома,... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T00:07:00+03:00

2025-07-06T00:07:00+03:00

2025-07-06T00:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Еще один беспилотник уничтожен в Тульской области, в результате падения обломков БПЛА зафиксировано незначительное повреждение кровли частного дома, пострадавших нет, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. "Подразделения ПВО Минобороны России продолжают защищать воздушное пространство Тульской области. Сегодня был уничтожен еще один беспилотник. В результате падения обломков БПЛА зафиксировано незначительное повреждение кровли частного дома. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)