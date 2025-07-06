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В Тульской области уничтожили еще один беспилотник
В Тульской области уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 06.07.2025
В Тульской области уничтожили еще один беспилотник
Еще один беспилотник уничтожен в Тульской области, в результате падения обломков БПЛА зафиксировано незначительное повреждение кровли частного дома,... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T00:07:00+03:00
2025-07-06T00:07:00+03:00
2025-07-06T00:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Еще один беспилотник уничтожен в Тульской области, в результате падения обломков БПЛА зафиксировано незначительное повреждение кровли частного дома, пострадавших нет, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. "Подразделения ПВО Минобороны России продолжают защищать воздушное пространство Тульской области. Сегодня был уничтожен еще один беспилотник. В результате падения обломков БПЛА зафиксировано незначительное повреждение кровли частного дома. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тульской области уничтожили еще один беспилотник
Миляев: в Тульской области уничтожили еще один беспилотник