https://ria.ru/20250706/pvo--2027455504.html

ПВО сбила пять беспилотников над Калужской областью за ночь

ПВО сбила пять беспилотников над Калужской областью за ночь - РИА Новости, 06.07.2025

ПВО сбила пять беспилотников над Калужской областью за ночь

ПВО за ночь уничтожила пять беспилотников над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T08:59:00+03:00

2025-07-06T08:59:00+03:00

2025-07-06T08:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

кировский район

жуковский район

калужская область

владислав шапша

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ПВО за ночь уничтожила пять беспилотников над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Калужской областью уничтожено четыре беспилотника. "Сегодня ночью силами ПВО были уничтожены пять БПЛА. Два из них были уничтожены в Кировском районе, два - в Жуковском районе и один в Перемышльском районе", - написал он в Telegram-канале. Уточняется, что, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные группы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250703/vsu-2026908297.html

кировский район

жуковский район

калужская область

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кировский район, жуковский район, калужская область, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность