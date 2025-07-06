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ПВО сбила пять беспилотников над Калужской областью за ночь - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/pvo--2027455504.html
ПВО сбила пять беспилотников над Калужской областью за ночь
ПВО сбила пять беспилотников над Калужской областью за ночь - РИА Новости, 06.07.2025
ПВО сбила пять беспилотников над Калужской областью за ночь
ПВО за ночь уничтожила пять беспилотников над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T08:59:00+03:00
2025-07-06T08:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
кировский район
жуковский район
калужская область
владислав шапша
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ПВО за ночь уничтожила пять беспилотников над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Калужской областью уничтожено четыре беспилотника. "Сегодня ночью силами ПВО были уничтожены пять БПЛА. Два из них были уничтожены в Кировском районе, два - в Жуковском районе и один в Перемышльском районе", - написал он в Telegram-канале. Уточняется, что, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные группы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кировский район
жуковский район
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кировский район, жуковский район, калужская область, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Жуковский район, Калужская область, Владислав Шапша, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила пять беспилотников над Калужской областью за ночь

Силы ПВО за ночь уничтожили 5 беспилотников над Калужской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ПВО за ночь уничтожила пять беспилотников над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Калужской областью уничтожено четыре беспилотника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Сегодня ночью силами ПВО были уничтожены пять БПЛА. Два из них были уничтожены в Кировском районе, два - в Жуковском районе и один в Перемышльском районе", - написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные группы.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районЖуковский районКалужская областьВладислав ШапшаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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