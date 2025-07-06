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ПВО сбила пять беспилотников над Калужской областью за ночь
ПВО сбила пять беспилотников над Калужской областью за ночь - РИА Новости, 06.07.2025
ПВО сбила пять беспилотников над Калужской областью за ночь
ПВО за ночь уничтожила пять беспилотников над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T08:59:00+03:00
2025-07-06T08:59:00+03:00
2025-07-06T08:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
кировский район
жуковский район
калужская область
владислав шапша
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ПВО за ночь уничтожила пять беспилотников над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Калужской областью уничтожено четыре беспилотника. "Сегодня ночью силами ПВО были уничтожены пять БПЛА. Два из них были уничтожены в Кировском районе, два - в Жуковском районе и один в Перемышльском районе", - написал он в Telegram-канале. Уточняется, что, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные группы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кировский район, жуковский район, калужская область, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Жуковский район, Калужская область, Владислав Шапша, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила пять беспилотников над Калужской областью за ночь
Силы ПВО за ночь уничтожили 5 беспилотников над Калужской областью