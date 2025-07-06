Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 06.07.2025 (обновлено: 08:23 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/pvo--2027452123.html
Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА
Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА - РИА Новости, 06.07.2025
Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 120 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T08:04:00+03:00
2025-07-06T08:23:00+03:00
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 120 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 30 из них сбиты над Брянской областью, 29 - над Курской, 18 – над Орловской, 17 - над Белгородской и 13 - над Тульской.Кроме того, четыре беспилотника уничтожены над Калужской областью, три - над Ленинградской, по два - над Смоленской и Новгородской, один - над Тверской и один над акваторией Азовского моря.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250706/spetsoperatsiya-2027446246.html
россия
брянская область
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, калужская область
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область, Калужская область
Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА над Россией

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
ПВО России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 120 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что 30 из них сбиты над Брянской областью, 29 - над Курской, 18 – над Орловской, 17 - над Белгородской и 13 - над Тульской.
Кроме того, четыре беспилотника уничтожены над Калужской областью, три - над Ленинградской, по два - над Смоленской и Новгородской, один - над Тверской и один над акваторией Азовского моря.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Над Часовым Яром уничтожили более 50 беспилотников ВСУ
05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Брянская областьКалужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала