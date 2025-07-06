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Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА
Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА - РИА Новости, 06.07.2025
Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 120 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T08:04:00+03:00
2025-07-06T08:04:00+03:00
2025-07-06T08:23:00+03:00
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специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 120 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 30 из них сбиты над Брянской областью, 29 - над Курской, 18 – над Орловской, 17 - над Белгородской и 13 - над Тульской.Кроме того, четыре беспилотника уничтожены над Калужской областью, три - над Ленинградской, по два - над Смоленской и Новгородской, один - над Тверской и один над акваторией Азовского моря.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, калужская область
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область, Калужская область
Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА
Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА над Россией