https://ria.ru/20250706/pvo--2027452123.html

Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА - РИА Новости, 06.07.2025

Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 120 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T08:04:00+03:00

2025-07-06T08:04:00+03:00

2025-07-06T08:23:00+03:00

россия

безопасность

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

брянская область

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 120 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 30 из них сбиты над Брянской областью, 29 - над Курской, 18 – над Орловской, 17 - над Белгородской и 13 - над Тульской.Кроме того, четыре беспилотника уничтожены над Калужской областью, три - над Ленинградской, по два - над Смоленской и Новгородской, один - над Тверской и один над акваторией Азовского моря.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250706/spetsoperatsiya-2027446246.html

россия

брянская область

калужская область

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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, калужская область