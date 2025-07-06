https://ria.ru/20250706/putin-2027525617.html
Путин напомнил лидерам БРИКС о важности инвестплатформы
Путин напомнил лидерам БРИКС о важности инвестплатформы - РИА Новости, 06.07.2025
Путин напомнил лидерам БРИКС о важности инвестплатформы
Президент России Владимир Путин напомнил лидерам БРИКС о важности инвестплатформы для развития экономики стран Глобального Юга. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:48:00+03:00
2025-07-06T18:48:00+03:00
2025-07-06T18:48:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
брикс
новый банк развития
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил лидерам БРИКС о важности инвестплатформы для развития экономики стран Глобального Юга. В ходе выступления на саммите по видеосвязи российский лидер назвал актуальной задачу кратного увеличения странами-участницами объединения объемов встречных капиталовложений, в том числе через механизмы БРИКС и в первую очередь Новый банк развития. "В этих целях Россия предложила сформировать новую инвестиционную платформу БРИКС. Речь идет о том, чтобы совместно разработать согласованные инструменты поддержки и привлечения средств в экономики наших стран и стран Глобального Юга и Востока", - сказал Путин на пленарном заседании саммита БРИКС.
https://ria.ru/20250706/briks-2027517879.html
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экономика, россия, владимир путин, брикс, новый банк развития
Экономика, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Новый банк развития
Путин напомнил лидерам БРИКС о важности инвестплатформы
Путин: нужна инвестплатформа для развития экономики стран Глобального Юга