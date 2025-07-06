https://ria.ru/20250706/putin-2027525195.html

Путин заявил об интересе к "Интервидению" в мире

Путин заявил об интересе к "Интервидению" в мире - РИА Новости, 06.07.2025

Путин заявил об интересе к "Интервидению" в мире

Многие страны уже подтвердили участие в музыкальном конкурсе "Интервидение", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T18:46:00+03:00

2025-07-06T18:46:00+03:00

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культура

россия

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

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музыка

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Многие страны уже подтвердили участие в музыкальном конкурсе "Интервидение", заявил президент РФ Владимир Путин. "В сентябре в Москве состоится международный телевизионный конкурс популярной песни - "Интервидение". Этот конкурс уже вызвал живой интерес, свое участие подтвердили артисты из многих государств БРИКС и стран-партнеров нашего объединения", - сказал глава государства на пленарном заседании саммита БРИКС. Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение". Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.

https://ria.ru/20250702/intervidenie-2026641364.html

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россия, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , брикс, игорь матвиенко, в мире, музыка, интервидение – 2025