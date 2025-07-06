Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил об интересе к "Интервидению" в мире - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:46 06.07.2025 (обновлено: 18:50 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/putin-2027525195.html
Путин заявил об интересе к "Интервидению" в мире
Путин заявил об интересе к "Интервидению" в мире - РИА Новости, 06.07.2025
Путин заявил об интересе к "Интервидению" в мире
Многие страны уже подтвердили участие в музыкальном конкурсе "Интервидение", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:46:00+03:00
2025-07-06T18:50:00+03:00
культура
россия
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
брикс
игорь матвиенко
в мире
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027524136_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5cd2ef78a4b57b274de07f602925fba0.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Многие страны уже подтвердили участие в музыкальном конкурсе "Интервидение", заявил президент РФ Владимир Путин. "В сентябре в Москве состоится международный телевизионный конкурс популярной песни - "Интервидение". Этот конкурс уже вызвал живой интерес, свое участие подтвердили артисты из многих государств БРИКС и стран-партнеров нашего объединения", - сказал глава государства на пленарном заседании саммита БРИКС. Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение". Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
https://ria.ru/20250702/intervidenie-2026641364.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин об "Интервидении"
Путин об "Интервидении"
2025-07-06T18:46
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027524136_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4745c32f8d199d5939eb50ae3f8120c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , брикс, игорь матвиенко, в мире, музыка, интервидение – 2025
Культура, Россия, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , БРИКС, Игорь Матвиенко, В мире, Музыка, Интервидение – 2025
Путин заявил об интересе к "Интервидению" в мире

Путин: многие страны заинтересованы в "Интервидении" и уже подтвердили участие

Читать ria.ru в
Дзен
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Многие страны уже подтвердили участие в музыкальном конкурсе "Интервидение", заявил президент РФ Владимир Путин.
"В сентябре в Москве состоится международный телевизионный конкурс популярной песни - "Интервидение". Этот конкурс уже вызвал живой интерес, свое участие подтвердили артисты из многих государств БРИКС и стран-партнеров нашего объединения", - сказал глава государства на пленарном заседании саммита БРИКС.
Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение". Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
Логотип международного музыкального конкурса Интервидение 2025 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Стали известны правила проведения конкурса "Интервидение"
2 июля, 03:00
 
КультураРоссияВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)БРИКСИгорь МатвиенкоВ миреМузыкаИнтервидение – 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала