https://ria.ru/20250706/putin-2027523799.html
Путин оценил ВВП по паритету покупательной способности БРИКС
Путин оценил ВВП по паритету покупательной способности БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Путин оценил ВВП по паритету покупательной способности БРИКС
Уровень ВВП по паритету покупательной способности стран БРИКС достигает 77 триллионов долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:39:00+03:00
2025-07-06T18:39:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Уровень ВВП по паритету покупательной способности стран БРИКС достигает 77 триллионов долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Совокупный ВВП по паритету покупательной способности (БРИКС - ред.) достигает уже 77 триллионов долларов, это по данным МВФ за 2025 год", - сказал Путин на пленарном заседании саммита БРИКС. Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Главное пленарное заседание саммита посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления.
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россия, владимир путин, брикс, мвф, рио-де-жанейро (город), в мире, экономика, ввп
Россия, Владимир Путин, БРИКС, МВФ, Рио-де-Жанейро (город), В мире, Экономика, ВВП
Путин оценил ВВП по паритету покупательной способности БРИКС
Путин: ВВП по паритету покупательной способности БРИКС достигает $77 триллионов