https://ria.ru/20250706/putin-2027523370.html

Гудкова будут помнить по объектам, названным в его честь, заявил Путин

Гудкова будут помнить по объектам, названным в его честь, заявил Путин - РИА Новости, 06.07.2025

Гудкова будут помнить по объектам, названным в его честь, заявил Путин

Погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майора Михаила Гудкова будут помнить не только по его делам, но и по... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T18:35:00+03:00

2025-07-06T18:35:00+03:00

2025-07-06T19:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

михаил гудков

владимир путин

курская область

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майора Михаила Гудкова будут помнить не только по его делам, но и по объектам, которые названы в его честь, сказал президент России Владимир Путин.Президент в воскресенье встретился в Кремле с вдовой замглавкома ВМФ Жанной Гудковой и лично передал ей награду, которой посмертно был удостоен Гудков - медаль "Золотая Звезда" Героя России."Я уверен, что память о нем, конечно, будет храниться в вашей семье, в его наградах. Ну и для его боевых товарищей, к сожалению, среди них тоже есть потери, для тех, кто продолжает службу в Вооруженных силах, воюет сейчас, продолжает его дело по защите Родины. Все мы будем помнить его и не только по его делам, но и по тем объектам, которые теперь всегда будут связаны с его именем, - это и школа, это улица в Донецке, он все-таки родился в Донецкой области", - сказал Путин.Гудков - дважды Герой России. Ранее в воскресенье президент своим указом наградил его посмертно вторым знаком особого отличия - медалью "Золотая Звезда" - за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Путин сообщил, что в честь Гудкова будут названы улица в Донецке и школа в ДНР, его имя будет носить и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе.В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота".

https://ria.ru/20250706/spetsoperatsiya-2027438204.html

https://ria.ru/20250706/gudkov-2027462496.html

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