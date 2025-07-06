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Гудкова будут помнить по объектам, названным в его честь, заявил Путин - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:35 06.07.2025 (обновлено: 19:13 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/putin-2027523370.html
Гудкова будут помнить по объектам, названным в его честь, заявил Путин
Гудкова будут помнить по объектам, названным в его честь, заявил Путин - РИА Новости, 06.07.2025
Гудкова будут помнить по объектам, названным в его честь, заявил Путин
Погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майора Михаила Гудкова будут помнить не только по его делам, но и по... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:35:00+03:00
2025-07-06T19:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
михаил гудков
владимир путин
курская область
тихоокеанский флот вмф россии
вмф рф
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майора Михаила Гудкова будут помнить не только по его делам, но и по объектам, которые названы в его честь, сказал президент России Владимир Путин.Президент в воскресенье встретился в Кремле с вдовой замглавкома ВМФ Жанной Гудковой и лично передал ей награду, которой посмертно был удостоен Гудков - медаль "Золотая Звезда" Героя России."Я уверен, что память о нем, конечно, будет храниться в вашей семье, в его наградах. Ну и для его боевых товарищей, к сожалению, среди них тоже есть потери, для тех, кто продолжает службу в Вооруженных силах, воюет сейчас, продолжает его дело по защите Родины. Все мы будем помнить его и не только по его делам, но и по тем объектам, которые теперь всегда будут связаны с его именем, - это и школа, это улица в Донецке, он все-таки родился в Донецкой области", - сказал Путин.Гудков - дважды Герой России. Ранее в воскресенье президент своим указом наградил его посмертно вторым знаком особого отличия - медалью "Золотая Звезда" - за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Путин сообщил, что в честь Гудкова будут названы улица в Донецке и школа в ДНР, его имя будет носить и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе.В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота".
https://ria.ru/20250706/spetsoperatsiya-2027438204.html
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россия
курская область
донецкая народная республика
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россия, михаил гудков, владимир путин, курская область, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф, происшествия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Гудков, Владимир Путин, Курская область, Тихоокеанский флот ВМФ России, ВМФ РФ, Происшествия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Гудкова будут помнить по объектам, названным в его честь, заявил Путин

Путин: замкома ВМФ Гудкова будут помнить по названным в его честь объектам

© Фото : Минобороны России/TelegramМихаил Гудков
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : Минобороны России/Telegram
Михаил Гудков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майора Михаила Гудкова будут помнить не только по его делам, но и по объектам, которые названы в его честь, сказал президент России Владимир Путин.
Президент в воскресенье встретился в Кремле с вдовой замглавкома ВМФ Жанной Гудковой и лично передал ей награду, которой посмертно был удостоен Гудков - медаль "Золотая Звезда" Героя России.
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"Я уверен, что память о нем, конечно, будет храниться в вашей семье, в его наградах. Ну и для его боевых товарищей, к сожалению, среди них тоже есть потери, для тех, кто продолжает службу в Вооруженных силах, воюет сейчас, продолжает его дело по защите Родины. Все мы будем помнить его и не только по его делам, но и по тем объектам, которые теперь всегда будут связаны с его именем, - это и школа, это улица в Донецке, он все-таки родился в Донецкой области", - сказал Путин.
Гудков - дважды Герой России. Ранее в воскресенье президент своим указом наградил его посмертно вторым знаком особого отличия - медалью "Золотая Звезда" - за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Путин сообщил, что в честь Гудкова будут названы улица в Донецке и школа в ДНР, его имя будет носить и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе.
В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМихаил ГудковВладимир ПутинКурская областьТихоокеанский флот ВМФ РоссииВМФ РФПроисшествияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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