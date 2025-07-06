https://ria.ru/20250706/putin-2027523036.html

Путин заявил о культуре открытого партнерства в пространстве БРИКС

Путин заявил о культуре открытого партнерства в пространстве БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025

Путин заявил о культуре открытого партнерства в пространстве БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил о культуре открытого партнерства и взаимоуважения, которое существует в пространстве БРИКС. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T18:33:00+03:00

2025-07-06T18:33:00+03:00

2025-07-06T18:33:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о культуре открытого партнерства и взаимоуважения, которое существует в пространстве БРИКС. "У БРИКС много единомышленников среди стран глобального Юга и Востока. Им импонирует сложившаяся в объединении культура открытого партнерства и сотрудничества, взаимного уважения и учета мнений друг друга", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250706/putin-2027521278.html

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в мире, россия, юг, восток, владимир путин, брикс