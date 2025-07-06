https://ria.ru/20250706/putin-2027522372.html

Путин призвал увеличить объемы встречных инвестиций через механизмы БРИКС

Путин призвал увеличить объемы встречных инвестиций через механизмы БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025

Путин призвал увеличить объемы встречных инвестиций через механизмы БРИКС

Президент России Владимир Путин назвал актуальной задачу кратного увеличения объемов встречных капиталовложений через механизмы БРИКС. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T18:23:00+03:00

2025-07-06T18:23:00+03:00

2025-07-06T18:59:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

брикс

новый банк развития

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027525857_0:286:3134:2048_1920x0_80_0_0_111380a3c0b5828e6371f738d421641e.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал актуальной задачу кратного увеличения объемов встречных капиталовложений через механизмы БРИКС. "Актуальной видится и задача кратного увеличения странами-участницами объединения объемов встречных капиталовложений, в том числе через механизмы БРИКС и в первую очередь Новый банк развития", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции. Он добавил, что в этих целях Россия предложила сформировать новую инвестиционную платформу БРИКС. "Речь идет о том, чтобы совместно разработать согласованные инструменты поддержки и привлечения средств экономики наших стран и стран глобального юга и востока", - пояснил глава государства.

https://ria.ru/20250706/briks-2027521988.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, брикс, новый банк развития