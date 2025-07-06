Путин призвал увеличить объемы встречных инвестиций через механизмы БРИКС
Путин: важно увеличить объемы встречных капиталовложений через механизмы БРИКС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. 6 июля 2025
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. 6 июля 2025
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал актуальной задачу кратного увеличения объемов встречных капиталовложений через механизмы БРИКС.
"Актуальной видится и задача кратного увеличения странами-участницами объединения объемов встречных капиталовложений, в том числе через механизмы БРИКС и в первую очередь Новый банк развития", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.
Он добавил, что в этих целях Россия предложила сформировать новую инвестиционную платформу БРИКС.
"Речь идет о том, чтобы совместно разработать согласованные инструменты поддержки и привлечения средств экономики наших стран и стран глобального юга и востока", - пояснил глава государства.