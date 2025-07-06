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Путин призвал увеличить объемы встречных инвестиций через механизмы БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
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18:23 06.07.2025 (обновлено: 18:59 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/putin-2027522372.html
Путин призвал увеличить объемы встречных инвестиций через механизмы БРИКС
Путин призвал увеличить объемы встречных инвестиций через механизмы БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Путин призвал увеличить объемы встречных инвестиций через механизмы БРИКС
Президент России Владимир Путин назвал актуальной задачу кратного увеличения объемов встречных капиталовложений через механизмы БРИКС. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:23:00+03:00
2025-07-06T18:59:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
брикс
новый банк развития
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал актуальной задачу кратного увеличения объемов встречных капиталовложений через механизмы БРИКС. "Актуальной видится и задача кратного увеличения странами-участницами объединения объемов встречных капиталовложений, в том числе через механизмы БРИКС и в первую очередь Новый банк развития", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции. Он добавил, что в этих целях Россия предложила сформировать новую инвестиционную платформу БРИКС. "Речь идет о том, чтобы совместно разработать согласованные инструменты поддержки и привлечения средств экономики наших стран и стран глобального юга и востока", - пояснил глава государства.
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экономика, россия, владимир путин, брикс, новый банк развития
Экономика, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Новый банк развития
Путин призвал увеличить объемы встречных инвестиций через механизмы БРИКС

Путин: важно увеличить объемы встречных капиталовложений через механизмы БРИКС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. 6 июля 2025
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. 6 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. 6 июля 2025
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал актуальной задачу кратного увеличения объемов встречных капиталовложений через механизмы БРИКС.
"Актуальной видится и задача кратного увеличения странами-участницами объединения объемов встречных капиталовложений, в том числе через механизмы БРИКС и в первую очередь Новый банк развития", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.
Он добавил, что в этих целях Россия предложила сформировать новую инвестиционную платформу БРИКС.
"Речь идет о том, чтобы совместно разработать согласованные инструменты поддержки и привлечения средств экономики наших стран и стран глобального юга и востока", - пояснил глава государства.
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинБРИКСНовый банк развития
 
 
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