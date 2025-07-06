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Путин отметил поддержку Бразилией инициатив России - РИА Новости, 06.07.2025
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18:20 06.07.2025 (обновлено: 19:45 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/putin-2027522170.html
Путин отметил поддержку Бразилией инициатив России
Путин отметил поддержку Бразилией инициатив России - РИА Новости, 06.07.2025
Путин отметил поддержку Бразилией инициатив России
Бразилия как председатель БРИКС подхватила инициативы России, предложенные в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:20:00+03:00
2025-07-06T19:45:00+03:00
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бразилия
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брикс
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в мире
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Бразилия как председатель БРИКС подхватила инициативы России, предложенные в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин. "Важно, что бразильские коллеги подхватили выдвинутые в ходе российского председательства в прошлом году инициативы и предложили работу над их реализацией", - сказал он в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции. В числе общих достижений Путин отметил запуск специального механизма консультации по вопросам Всемирной торговой организации.
https://ria.ru/20250706/putin-2027521278.html
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россия, бразилия, владимир путин, брикс, всемирная торговая организация (вто), в мире
Россия, Бразилия, Владимир Путин, БРИКС, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Путин отметил поддержку Бразилией инициатив России

Путин: Бразилия как председатель БРИКС подхватила инициативы России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. 6 июля 2025
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. 6 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. 6 июля 2025
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Бразилия как председатель БРИКС подхватила инициативы России, предложенные в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно, что бразильские коллеги подхватили выдвинутые в ходе российского председательства в прошлом году инициативы и предложили работу над их реализацией", - сказал он в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.
В числе общих достижений Путин отметил запуск специального механизма консультации по вопросам Всемирной торговой организации.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. 6 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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