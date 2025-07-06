https://ria.ru/20250706/putin-2027522170.html

Путин отметил поддержку Бразилией инициатив России

Путин отметил поддержку Бразилией инициатив России - РИА Новости, 06.07.2025

Путин отметил поддержку Бразилией инициатив России

Бразилия как председатель БРИКС подхватила инициативы России, предложенные в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T18:20:00+03:00

2025-07-06T18:20:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Бразилия как председатель БРИКС подхватила инициативы России, предложенные в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин. "Важно, что бразильские коллеги подхватили выдвинутые в ходе российского председательства в прошлом году инициативы и предложили работу над их реализацией", - сказал он в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции. В числе общих достижений Путин отметил запуск специального механизма консультации по вопросам Всемирной торговой организации.

https://ria.ru/20250706/putin-2027521278.html

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россия, бразилия, владимир путин, брикс, всемирная торговая организация (вто), в мире