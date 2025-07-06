Путин отметил поддержку Бразилией инициатив России
Путин: Бразилия как председатель БРИКС подхватила инициативы России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. 6 июля 2025
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. 6 июля 2025
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Бразилия как председатель БРИКС подхватила инициативы России, предложенные в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно, что бразильские коллеги подхватили выдвинутые в ходе российского председательства в прошлом году инициативы и предложили работу над их реализацией", - сказал он в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.
В числе общих достижений Путин отметил запуск специального механизма консультации по вопросам Всемирной торговой организации.
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