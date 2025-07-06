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Путин рассказал о целях конкурса "Интервидение" - РИА Новости, 06.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:16 06.07.2025 (обновлено: 18:42 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/putin-2027521645.html
Путин рассказал о целях конкурса "Интервидение"
Путин рассказал о целях конкурса "Интервидение" - РИА Новости, 06.07.2025
Путин рассказал о целях конкурса "Интервидение"
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" ориентирован на продвижение общечеловеческих культурных, семейных и духовных ценностей, заявил президент РФ... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:16:00+03:00
2025-07-06T18:42:00+03:00
культура
россия
москва
московская область (подмосковье)
владимир путин
брикс
интервидение – 2025
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" ориентирован на продвижение общечеловеческих культурных, семейных и духовных ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Столь масштабный гуманитарный проект (как конкурс "Интервидение" - ред.) ориентирован на продвижение общечеловеческих культурных, семейных и духовных ценностей, которые разделяют все наши страны (БРИКС - ред.)", - сказал Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в режиме видеоконференции. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.
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россия
москва
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Путин об "Интервидении"
Путин об "Интервидении"
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россия, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, брикс, интервидение – 2025
Культура, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, БРИКС, Интервидение – 2025
Путин рассказал о целях конкурса "Интервидение"

Путин: конкурс "Интервидение" нацелен на продвижение общечеловеческих ценностей

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" ориентирован на продвижение общечеловеческих культурных, семейных и духовных ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Столь масштабный гуманитарный проект (как конкурс "Интервидение" - ред.) ориентирован на продвижение общечеловеческих культурных, семейных и духовных ценностей, которые разделяют все наши страны (БРИКС - ред.)", - сказал Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса Интервидение-2025, установленные на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран
12 июня, 10:03
 
КультураРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинБРИКСИнтервидение – 2025
 
 
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