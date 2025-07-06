https://ria.ru/20250706/putin-2027509990.html

Путин отметил вклад артистов, выступающих перед бойцами СВО

Путин отметил вклад артистов, выступающих перед бойцами СВО - РИА Новости, 06.07.2025

Путин отметил вклад артистов, выступающих перед бойцами СВО

Президент России Владимир Путин отметил выступления популярных артистов перед бойцами СВО и созданные ими новые произведения о любви к Родине. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T16:45:00+03:00

2025-07-06T16:45:00+03:00

2025-07-06T16:45:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил выступления популярных артистов перед бойцами СВО и созданные ими новые произведения о любви к Родине. "Многие представители творческих профессий, популярные музыканты, певцы, актёры создают и включают в свой репертуар новые яркие произведения о любви к Родине, о наших героях и воинах, выступают перед ними в составе агитбригад", - сказал глава государства в ходе своего выступления на форуме "Всё для Победы". Президент также отметил, что сердца бойцов согревают тёплые детские письма из всех регионов России. "И здесь мы, конечно, должны поблагодарить преподавателей школ - это их заслуга", - заключил Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, новости культуры, вооруженные силы рф