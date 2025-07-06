https://ria.ru/20250706/putin-2027506806.html

Путину показали многоцелевой мотовездеход для СВО

Путину показали многоцелевой мотовездеход для СВО - РИА Новости, 06.07.2025

Путину показали многоцелевой мотовездеход для СВО

Президенту России Владимиру Путину показали многоцелевой мотовездеход для использования в зоне специальной военной операции, который вместе с прицепом может... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T16:24:00+03:00

2025-07-06T16:24:00+03:00

2025-07-06T17:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

москва

владимир путин

общероссийский народный фронт

безопасность

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину показали многоцелевой мотовездеход для использования в зоне специальной военной операции, который вместе с прицепом может превращаться в самый маленький на фронте грузовик. Путин в воскресенье приехал в Национальный центр "Россия" в Москве, где посетил выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта. Видеокадры распространила пресс-служба Кремля. Президенту показали несколько изделий, которые активно применяются на фронте. Это в том числе многоцелевой мотовездеход на колесах низкого давления. Президенту рассказали, что подобные мотовездеходы чаще всего используют медики, командиры и специалисты БПЛА. От обычного мотоцикла его отличают военный обвес, инфракрасная фара, крепление для штатного оружия, наличие багажников спереди и сзади, а также питания для РЭБ. Кроме того, у мотовездехода есть фаркоп, что "делает из него самый маленький грузовик на фронте", рассказали в ОНФ. Также Путину продемонстрировали специальный прицеп, созданный для использования с такими мотовездеходами и квадроциклами. Он может ездить не только по дорогам, но и по узким разминированным тропинкам. Президенту рассказали и о работе эвакуационных групп, а также показали носилки, которые позволяют в таком прицепе эвакуировать бойцов как в положении сидя, так и лежа.Кроме того, президенту показали модернизированный автомобиль, напоминающий советскую "Буханку"."Такая "Буханка" спасла одну из наших групп. Было бы хорошо, если бы была возможность такие модернизированные "Буханки" с завода получать сразу", - озвучил просьбу один из участников выставки."Хорошо", - ответил Путин.Также главе государства показали стенд с современными сухпайком и консервами, которые на фронте получили название "выручайки".

https://ria.ru/20250706/pobeda-2027500467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, владимир путин, общероссийский народный фронт, безопасность