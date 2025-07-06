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Путину показали многоцелевой мотовездеход для СВО - РИА Новости, 06.07.2025
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16:24 06.07.2025 (обновлено: 17:45 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/putin-2027506806.html
Путину показали многоцелевой мотовездеход для СВО
Путину показали многоцелевой мотовездеход для СВО - РИА Новости, 06.07.2025
Путину показали многоцелевой мотовездеход для СВО
Президенту России Владимиру Путину показали многоцелевой мотовездеход для использования в зоне специальной военной операции, который вместе с прицепом может... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:24:00+03:00
2025-07-06T17:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
владимир путин
общероссийский народный фронт
безопасность
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину показали многоцелевой мотовездеход для использования в зоне специальной военной операции, который вместе с прицепом может превращаться в самый маленький на фронте грузовик. Путин в воскресенье приехал в Национальный центр "Россия" в Москве, где посетил выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта. Видеокадры распространила пресс-служба Кремля. Президенту показали несколько изделий, которые активно применяются на фронте. Это в том числе многоцелевой мотовездеход на колесах низкого давления. Президенту рассказали, что подобные мотовездеходы чаще всего используют медики, командиры и специалисты БПЛА. От обычного мотоцикла его отличают военный обвес, инфракрасная фара, крепление для штатного оружия, наличие багажников спереди и сзади, а также питания для РЭБ. Кроме того, у мотовездехода есть фаркоп, что "делает из него самый маленький грузовик на фронте", рассказали в ОНФ. Также Путину продемонстрировали специальный прицеп, созданный для использования с такими мотовездеходами и квадроциклами. Он может ездить не только по дорогам, но и по узким разминированным тропинкам. Президенту рассказали и о работе эвакуационных групп, а также показали носилки, которые позволяют в таком прицепе эвакуировать бойцов как в положении сидя, так и лежа.Кроме того, президенту показали модернизированный автомобиль, напоминающий советскую "Буханку"."Такая "Буханка" спасла одну из наших групп. Было бы хорошо, если бы была возможность такие модернизированные "Буханки" с завода получать сразу", - озвучил просьбу один из участников выставки."Хорошо", - ответил Путин.Также главе государства показали стенд с современными сухпайком и консервами, которые на фронте получили название "выручайки".
https://ria.ru/20250706/pobeda-2027500467.html
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россия, москва, владимир путин, общероссийский народный фронт, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт, Безопасность
Путину показали многоцелевой мотовездеход для СВО

Путину показали превращающийся в самый маленький грузовик на фронте мотовездеход

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает выставку в Национальном центре "Россия", посвящённую итогам трёхлетней работы Народного фронта под девизом "Всё для Победы!"
Президент РФ Владимир Путин посещает выставку в Национальном центре Россия, посвящённую итогам трёхлетней работы Народного фронта под девизом Всё для Победы! - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину показали многоцелевой мотовездеход для использования в зоне специальной военной операции, который вместе с прицепом может превращаться в самый маленький на фронте грузовик.
Путин в воскресенье приехал в Национальный центр "Россия" в Москве, где посетил выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта. Видеокадры распространила пресс-служба Кремля.
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Президенту показали несколько изделий, которые активно применяются на фронте. Это в том числе многоцелевой мотовездеход на колесах низкого давления. Президенту рассказали, что подобные мотовездеходы чаще всего используют медики, командиры и специалисты БПЛА.
От обычного мотоцикла его отличают военный обвес, инфракрасная фара, крепление для штатного оружия, наличие багажников спереди и сзади, а также питания для РЭБ. Кроме того, у мотовездехода есть фаркоп, что "делает из него самый маленький грузовик на фронте", рассказали в ОНФ.
Также Путину продемонстрировали специальный прицеп, созданный для использования с такими мотовездеходами и квадроциклами. Он может ездить не только по дорогам, но и по узким разминированным тропинкам. Президенту рассказали и о работе эвакуационных групп, а также показали носилки, которые позволяют в таком прицепе эвакуировать бойцов как в положении сидя, так и лежа.
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Кроме того, президенту показали модернизированный автомобиль, напоминающий советскую "Буханку".
"Такая "Буханка" спасла одну из наших групп. Было бы хорошо, если бы была возможность такие модернизированные "Буханки" с завода получать сразу", - озвучил просьбу один из участников выставки.
"Хорошо", - ответил Путин.
Также главе государства показали стенд с современными сухпайком и консервами, которые на фронте получили название "выручайки".
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваВладимир ПутинОбщероссийский народный фронтБезопасность
 
 
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