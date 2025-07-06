https://ria.ru/20250706/putin-2027504192.html

Программисты и айтишники отстаивают интересы России, заявил Путин

Программисты и айтишники отстаивают интересы России, заявил Путин - РИА Новости, 06.07.2025

Программисты и айтишники отстаивают интересы России, заявил Путин

Программисты и айтишники сейчас активно отстаивают интересы России на цифровом поле боя, народные кибердружины насчитывают уже 60 тысяч опытных бойцов, заявил... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T16:17:00+03:00

2025-07-06T16:17:00+03:00

2025-07-06T16:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Программисты и айтишники сейчас активно отстаивают интересы России на цифровом поле боя, народные кибердружины насчитывают уже 60 тысяч опытных бойцов, заявил президент России Владимир Путин. "В народных кибердружинах уже 60 тысяч закаленных опытных бойцов. Это программисты, айтишники, которые сейчас тоже на переднем крае, бьются за страну, за правду, отстаивают наши интересы на цифровом поле боя", - отметил глава государства в ходе своего выступления на форуме "Всё для Победы". По словам Путина, специалисты в цифровой сфере сейчас выявляют вредоносный контент, разоблачают ложь, пресекают провокации, направленные против единства российского общества, межнационального и религиозного согласия. "Это важнейшее направление работы", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250706/pobeda-2027500467.html

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Ольга Фомченкова

технологии, россия, владимир путин