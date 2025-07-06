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Программисты и айтишники отстаивают интересы России, заявил Путин
Программисты и айтишники отстаивают интересы России, заявил Путин - РИА Новости, 06.07.2025
Программисты и айтишники отстаивают интересы России, заявил Путин
Программисты и айтишники сейчас активно отстаивают интересы России на цифровом поле боя, народные кибердружины насчитывают уже 60 тысяч опытных бойцов, заявил... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:17:00+03:00
2025-07-06T16:17:00+03:00
2025-07-06T16:25:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Программисты и айтишники сейчас активно отстаивают интересы России на цифровом поле боя, народные кибердружины насчитывают уже 60 тысяч опытных бойцов, заявил президент России Владимир Путин. "В народных кибердружинах уже 60 тысяч закаленных опытных бойцов. Это программисты, айтишники, которые сейчас тоже на переднем крае, бьются за страну, за правду, отстаивают наши интересы на цифровом поле боя", - отметил глава государства в ходе своего выступления на форуме "Всё для Победы". По словам Путина, специалисты в цифровой сфере сейчас выявляют вредоносный контент, разоблачают ложь, пресекают провокации, направленные против единства российского общества, межнационального и религиозного согласия. "Это важнейшее направление работы", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20250706/pobeda-2027500467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Владимир Путин
Программисты и айтишники отстаивают интересы России, заявил Путин
Путин: программисты и айтишники отстаивают интересы России на цифровом поле боя