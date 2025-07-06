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Путин вручил россиянам премии за помощь участникам СВО - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 06.07.2025 (обновлено: 16:22 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/putin-2027503988.html
Путин вручил россиянам премии за помощь участникам СВО
Путин вручил россиянам премии за помощь участникам СВО - РИА Новости, 06.07.2025
Путин вручил россиянам премии за помощь участникам СВО
Президент России Владимир Путин вручил россиянам премию "Всё для Победы!" за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:17:00+03:00
2025-07-06T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курахово
республика крым
владимир путин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил россиянам премию "Всё для Победы!" за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов, передает корреспондент РИА Новости. Президент России в воскресенье принимает участие в форуме "Всё для Победы", организованном Народным фронтом в Национальном центре "Россия". Глава государства отметил заслуги семьи Малий. Супруги Игорь и Валентина, их сын Илья взяли на себя ответственность за жителей города Курахово. На обычном мопеде под обстрелами глава семейства доставлял лекарства и бинты пострадавшим жителям города. Помощь получили более 150 человек. Валентина развернула пункт временного размещения, в котором люди нашли приют и возможность сообщить близким, что они живы. Илья спас десятки человек во время атаки дронов - он отказался уйти в укрытие, пока не отвел людей в безопасное место. Также молодой человек развозит воду по домам местных жителей. Кроме того, президент вручил премию Ольге Язевой, которая шьет одежду для бойцов. Язева - жена священника, ее сыновья участвуют в СВО. Ткани женщина покупает на пожертвования прихожан храма, отшивать одежду и амуницию ей помогают около 100 женщин-волонтеров. Кроме того, Путин отметил Ивана Солдатова, создателя не имеющего аналогов комплекса радиоэлектронной борьбы "Волна". Солдатов успешно выполнял боевые задачи на передовой в качестве командира группы РЭБ добровольческого отряда БАРС-30. Сейчас он - главный конструктор акционерного общества "Русский купол". Разработанный им комплекс "Волна" защищает Крым от массированных налетов противника, а также снабжает фронт и многие регионы страны комплексами РЭБ, которые подавляют навигацию беспилотников противника.
https://ria.ru/20250706/putin-2027488301.html
https://ria.ru/20250706/pobeda-2027500467.html
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россия
курахово
республика крым
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Путин наградил лауреатов премии "Все для Победы!"
Путин наградил лауреатов премии "Все для Победы!"
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россия, курахово, республика крым, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курахово, Республика Крым, Владимир Путин
Путин вручил россиянам премии за помощь участникам СВО

Путин вручил россиянам премию "Все для Победы!" за помощь участникам СВО

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил россиянам премию "Всё для Победы!" за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России в воскресенье принимает участие в форуме "Всё для Победы", организованном Народным фронтом в Национальном центре "Россия".
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Путин рассказал о личной просьбе командующих
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Глава государства отметил заслуги семьи Малий. Супруги Игорь и Валентина, их сын Илья взяли на себя ответственность за жителей города Курахово. На обычном мопеде под обстрелами глава семейства доставлял лекарства и бинты пострадавшим жителям города. Помощь получили более 150 человек.
Валентина развернула пункт временного размещения, в котором люди нашли приют и возможность сообщить близким, что они живы. Илья спас десятки человек во время атаки дронов - он отказался уйти в укрытие, пока не отвел людей в безопасное место. Также молодой человек развозит воду по домам местных жителей.
Кроме того, президент вручил премию Ольге Язевой, которая шьет одежду для бойцов.
Путин: за три года на поддержку СВО собрано 54,5 миллиарда рублей народных средств - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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Язева - жена священника, ее сыновья участвуют в СВО. Ткани женщина покупает на пожертвования прихожан храма, отшивать одежду и амуницию ей помогают около 100 женщин-волонтеров.
Кроме того, Путин отметил Ивана Солдатова, создателя не имеющего аналогов комплекса радиоэлектронной борьбы "Волна".
Солдатов успешно выполнял боевые задачи на передовой в качестве командира группы РЭБ добровольческого отряда БАРС-30. Сейчас он - главный конструктор акционерного общества "Русский купол". Разработанный им комплекс "Волна" защищает Крым от массированных налетов противника, а также снабжает фронт и многие регионы страны комплексами РЭБ, которые подавляют навигацию беспилотников противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКураховоРеспублика КрымВладимир Путин
 
 
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