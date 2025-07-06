Путин вручил россиянам премии за помощь участникам СВО
Путин вручил россиянам премию "Все для Победы!" за помощь участникам СВО
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил россиянам премию "Всё для Победы!" за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России в воскресенье принимает участие в форуме "Всё для Победы", организованном Народным фронтом в Национальном центре "Россия".
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Вчера, 14:39
Глава государства отметил заслуги семьи Малий. Супруги Игорь и Валентина, их сын Илья взяли на себя ответственность за жителей города Курахово. На обычном мопеде под обстрелами глава семейства доставлял лекарства и бинты пострадавшим жителям города. Помощь получили более 150 человек.
Валентина развернула пункт временного размещения, в котором люди нашли приют и возможность сообщить близким, что они живы. Илья спас десятки человек во время атаки дронов - он отказался уйти в укрытие, пока не отвел людей в безопасное место. Также молодой человек развозит воду по домам местных жителей.
Кроме того, президент вручил премию Ольге Язевой, которая шьет одежду для бойцов.
Язева - жена священника, ее сыновья участвуют в СВО. Ткани женщина покупает на пожертвования прихожан храма, отшивать одежду и амуницию ей помогают около 100 женщин-волонтеров.
Кроме того, Путин отметил Ивана Солдатова, создателя не имеющего аналогов комплекса радиоэлектронной борьбы "Волна".
Солдатов успешно выполнял боевые задачи на передовой в качестве командира группы РЭБ добровольческого отряда БАРС-30. Сейчас он - главный конструктор акционерного общества "Русский купол". Разработанный им комплекс "Волна" защищает Крым от массированных налетов противника, а также снабжает фронт и многие регионы страны комплексами РЭБ, которые подавляют навигацию беспилотников противника.