https://ria.ru/20250706/putin-2027503179.html

Путин назвал российский народ несокрушимой силой

Путин назвал российский народ несокрушимой силой - РИА Новости, 06.07.2025

Путин назвал российский народ несокрушимой силой

Российский народ является колоссальной несокрушимой силой во внутреннем единстве и своей правоте, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T16:13:00+03:00

2025-07-06T16:13:00+03:00

2025-07-06T16:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российский народ является колоссальной несокрушимой силой во внутреннем единстве и своей правоте, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вместе мы колоссальная, несокрушимая сила в своей правоте и внутреннем единстве", - сказал Путин на форуме "Все для победы". Он отметил, что "Все для победы" - известный и понятный каждому россиянину исторический призыв, прозвучавший в первые дни Великой Отечественной войны. "Он стал символом и нашего времени: борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народа России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьемся, так и будет", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20250706/putin--2027498362.html

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россия, владимир путин