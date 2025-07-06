https://ria.ru/20250706/putin-2027500692.html
Путин назвал главную цель страны
Путин назвал главную цель страны - РИА Новости, 06.07.2025
Путин назвал главную цель страны
Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная цель страны - безопасное и мирное будущее России, ради этого все работают, а бойцы воюют на фронте. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:00:00+03:00
2025-07-06T16:00:00+03:00
2025-07-06T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная цель страны - безопасное и мирное будущее России, ради этого все работают, а бойцы воюют на фронте. "Сегодня вся страна является единым, сплоченным народным фронтом. И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу. Подчинены нашей главной цели - безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем. Ради этого ребята воюют на фронте", - сказал глава государства в ходе форума "Всё для Победы!".
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин назвал главную цель страны
Путин заявил, что все работают ради безопасного и мирного будущего России