https://ria.ru/20250706/putin-2027500692.html

Путин назвал главную цель страны

Путин назвал главную цель страны - РИА Новости, 06.07.2025

Путин назвал главную цель страны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная цель страны - безопасное и мирное будущее России, ради этого все работают, а бойцы воюют на фронте. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T16:00:00+03:00

2025-07-06T16:00:00+03:00

2025-07-06T16:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная цель страны - безопасное и мирное будущее России, ради этого все работают, а бойцы воюют на фронте. "Сегодня вся страна является единым, сплоченным народным фронтом. И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу. Подчинены нашей главной цели - безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем. Ради этого ребята воюют на фронте", - сказал глава государства в ходе форума "Всё для Победы!".

https://ria.ru/20250612/putin-2022506407.html

россия

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россия, владимир путин