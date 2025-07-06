https://ria.ru/20250706/putin-2027498093.html
Вся Россия участвует в поддержке фронта, заявил Путин
Вся Россия участвует в поддержке фронта, заявил Путин - РИА Новости, 06.07.2025
Вся Россия участвует в поддержке фронта, заявил Путин
В поддержке фронта участвует без преувеличения вся Россия, тезис "Все для Победы!" стал символом нашего времени, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:48:00+03:00
2025-07-06T15:48:00+03:00
2025-07-06T17:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В поддержке фронта участвует без преувеличения вся Россия, тезис "Все для Победы!" стал символом нашего времени, заявил президент РФ Владимир Путин."Все для Победы!" - известный и понятный каждому из нас исторический призыв, прозвучавший в первые дни Великой Отечественной войны. Он стал символом и нашего времени: борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народа России самостоятельно определять свой путь развития", - сказал глава государства на форуме "Все для Победы!", который проходит в национальном центре "Россия" в воскресенье.Путин отметил, что народ России вместе добьется Победы."Так и будет, потому что вместе мы - колоссальная несокрушимая сила в своей правоте и внутреннем единстве. Огромное спасибо миллионам людей, для кого девиз "Все для Победы!" стал призывом и руководством к действию - всем, кто помогает фронту, нашим солдатам и офицерам, настоящим героям, решающим в трудных боевых условиях важнейшие задачи по защите Родины", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20250706/pobeda-2027500467.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Вся Россия участвует в поддержке фронта, заявил Путин
Путин: в поддержке фронта участвует без преувеличения вся Россия