"Все для Победы!" Путин поблагодарил волонтеров за помощь фронту

Путин поблагодарил волонтеров за помощь фронту и искреннее служение Отечеству
О Народном фронте
- Путин высоко оценил труд волонтеров и их искреннее служение Отечеству.
- В поддержке общественного движения участвует без преувеличения вся Россия, тезис "Все для Победы!" стал символом нашего времени:
"В общей сложности было собрано, как сейчас вот рассказали, 54,5 миллиарда рублей народных средств, именно народных, на поддержку специальной военной операции, в том числе свыше 45 миллиардов по конкретным заявкам наших военнослужащих, боевых подразделений".
- "Российские кулибины" иногда придумывают для нужд фронта то, что превосходит по качеству "железо" из стран НАТО.
- Беспилотники, направленные на фронт по линии ОНФ, сожгли вражеской техники на два миллиарда:
- Программисты и айтишники сейчас активно отстаивают интересы России на цифровом поле боя.
- Народные кибердружины насчитывают уже 60 тысяч опытных бойцов.
О цели СВО
- Россия будет самостоятельно определять путь развития:
"Все для Победы!" — известный и понятный каждому из нас исторический призыв, прозвучавший в первые дни Великой Отечественной войны. Он стал символом и нашего времени: борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народов России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьемся".
- Сегодня вся страна является единым, сплоченным Народным фронтом.
- Участники и ветераны СВО получают всеобщую, всенародную поддержку.
- Главная цель — безопасное и мирное будущее страны:
"Ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу. Подчинены нашей главной цели — безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем. Ради этого ребята воюют на фронте".
- Сердца всех россиян — с ребятами, которые сейчас на линии боевого соприкосновения:
- Чем дольше западные страны будут проводить в отношении России прежнюю политику, тем хуже для них.
О генерале Гудкове
- Погибший заместитель главкома ВМФ до конца выполнил свой долг перед Россией.
- Президент назвал Михаила Гудкова настоящим русским офицером:
- Путин пообещал сделать все для поддержки семьи и боевых товарищей Героя России.
- Его именем назовут филиал Нахимовского училища в Мариуполе и школу в ДНР.
- Президент попросил почтить память генерала и погибших бойцов минутой молчания.
Церемония награждения
- Президент наградил семью Малий. Супруги Игорь и Валентина, их сын Илья взяли ответственность за жителей города Курахово.
- Глава семьи доставлял на мопеде под обстрелами лекарства и бинты пострадавшим. Помощь получили более 150 человек.
- Валентина развернула пункт временного размещения, в котором люди нашли приют и возможность сообщить близким, что они живы.
- Илья спас десятки человек во время атаки дронов — он отказался уйти в укрытие, пока не отвел людей в безопасное место. Также молодой человек развозит воду по домам местных жителей.
- Глава государства вручил премию Ольге Язевой, которая шьет одежду для бойцов. Она — жена священника, ее сыновья участвуют в СВО.
- Ткани женщина покупает на пожертвования прихожан храма, отшивать одежду и амуницию ей помогают около 100 женщин-волонтеров.
- Путин отметил Ивана Солдатова, создателя не имеющего аналогов комплекса радиоэлектронной борьбы "Волна".
- Его разработка защищает Крым от налетов противника, снабжает фронт и многие регионы страны комплексами РЭБ, которые подавляют БПЛА.
- обсудит с правительством и Минобороны идею краткосрочных командировок гражданских врачей в госпитали вблизи фронта;
- решение о передаче списанных машин органов власти и госкомпаний на фронт приняли по просьбе командующих.
Благотворительный фонд "Все для Победы!"
- Он начал помогать участникам спецоперации в 2022 году.
- Фонд привлекает пожертвования от граждан, на которые закупает технику и оборудование, в котором нуждаются бойцы.
- Среди поставляемых вещей — беспилотники, автомобили, генераторы, тепловизоры, радиостанции и средства радиоэлектронной борьбы.
- Фонд также оказывает гуманитарную помощь людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье.
Национальный центр "Россия" создан указом Путина для сохранения наследия одноименной выставки на ВДНХ, завершившейся в 2024 году. Он открылся на площадке "Экспоцентра" в День народного единства — 4 ноября. В начале марта здесь появились две новые экспозиции: "Путешествие по России" и "Рождение масштаба". Президент посетил центр уже в пятый раз.