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"Все для Победы!" Путин поблагодарил волонтеров за помощь фронту - РИА Новости, 06.07.2025
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15:43 06.07.2025 (обновлено: 18:01 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/putin-2027496890.html
"Все для Победы!" Путин поблагодарил волонтеров за помощь фронту
"Все для Победы!" Путин поблагодарил волонтеров за помощь фронту - РИА Новости, 06.07.2025
"Все для Победы!" Путин поблагодарил волонтеров за помощь фронту
Президент Владимир Путин выступил на форуме Народного фронта в Национальном центре "Россия". Среди прочего он поблагодарил волонтеров за помощь военным,... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:43:00+03:00
2025-07-06T18:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
михаил гудков
россия
общероссийский народный фронт
общество
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на форуме Народного фронта в Национальном центре "Россия". Среди прочего он поблагодарил волонтеров за помощь военным, высказался о погибшем генерале Михаиле Гудкове и назвал главную цель СВО.Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О Народном фронте&quot;В общей сложности было собрано, как сейчас вот рассказали, 54,5 миллиарда рублей народных средств, именно народных, на поддержку специальной военной операции, в том числе свыше 45 миллиардов по конкретным заявкам наших военнослужащих, боевых подразделений&quot;."Пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят их народные денежки".О цели СВО&quot;Все для Победы!&quot; — известный и понятный каждому из нас исторический призыв, прозвучавший в первые дни Великой Отечественной войны. Он стал символом и нашего времени: борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народов России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьемся&quot;.&quot;Ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу. Подчинены нашей главной цели — безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем. Ради этого ребята воюют на фронте&quot;."Вместе мы колоссальная, несокрушимая сила в своей правоте и внутреннем единстве".О генерале Гудкове"Он погиб в зоне боевых действий, исполняя свой ратный долг. Повысил его до уровня замглавкома, не было прямой необходимости у этого офицера опять появляться в боевых порядках и на пунктах управления. Но он считал это своим долгом и выполнил его до конца перед Россией".Церемония награжденияПутин вручил премию "Все для Победы!" за помощь участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.Незадолго до этого президент осмотрел выставку "Все для Победы!", посвященную итогам работы Народного фронта. Он подчеркнул, что:Благотворительный фонд "Все для Победы!"
https://ria.ru/20250403/svo-2008886058.html
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выступление Путина на форуме Общероссийского народного фронта
Выступление Путина на форуме Общероссийского народного фронта
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Путин: за три года на поддержку СВО собрано 54,5 миллиарда рублей народных средств
За три года на поддержку СВО собрано 54,5 миллиарда рублей народных средств
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PT1M13S
Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за труд и искреннее служение отечеству
Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за труд и искреннее служение отечеству
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Путин на выставке Народного фронта "Все для Победы!"
Путин на выставке Народного фронта "Все для Победы!"
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PT0M26S
Путин объявил минуту молчания по погибшему заместителю главкома ВМФ Михаилу Гудкову
Путин объявил минуту молчания по погибшему заместителю главкома ВМФ Михаилу Гудкову
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Путин наградил лауреатов премии "Все для Победы!"
Путин наградил лауреатов премии "Все для Победы!"
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Путину рассказали о работе эвакуационных групп
Путину рассказали о работе эвакуационных групп
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владимир путин, михаил гудков, россия, общероссийский народный фронт, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Михаил Гудков, Россия, Общероссийский народный фронт, Общество
"Все для Победы!" Путин поблагодарил волонтеров за помощь фронту

Путин поблагодарил волонтеров за помощь фронту и искреннее служение Отечеству

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на форуме Народного фронта в Национальном центре "Россия". Среди прочего он поблагодарил волонтеров за помощь военным, высказался о погибшем генерале Михаиле Гудкове и назвал главную цель СВО.
Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

О Народном фронте

  • Путин высоко оценил труд волонтеров и их искреннее служение Отечеству.
  • В поддержке общественного движения участвует без преувеличения вся Россия, тезис "Все для Победы!" стал символом нашего времени:
«

"В общей сложности было собрано, как сейчас вот рассказали, 54,5 миллиарда рублей народных средств, именно народных, на поддержку специальной военной операции, в том числе свыше 45 миллиардов по конкретным заявкам наших военнослужащих, боевых подразделений".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • "Российские кулибины" иногда придумывают для нужд фронта то, что превосходит по качеству "железо" из стран НАТО.
  • Беспилотники, направленные на фронт по линии ОНФ, сожгли вражеской техники на два миллиарда:
«
"Пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят их народные денежки".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Программисты и айтишники сейчас активно отстаивают интересы России на цифровом поле боя.
  • Народные кибердружины насчитывают уже 60 тысяч опытных бойцов.

О цели СВО

  • Россия будет самостоятельно определять путь развития:
«

"Все для Победы!" — известный и понятный каждому из нас исторический призыв, прозвучавший в первые дни Великой Отечественной войны. Он стал символом и нашего времени: борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народов России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьемся".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Сегодня вся страна является единым, сплоченным Народным фронтом.
  • Участники и ветераны СВО получают всеобщую, всенародную поддержку.
  • Главная цель — безопасное и мирное будущее страны:
«

"Ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу. Подчинены нашей главной цели — безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем. Ради этого ребята воюют на фронте".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Сердца всех россиян — с ребятами, которые сейчас на линии боевого соприкосновения:
«
"Вместе мы колоссальная, несокрушимая сила в своей правоте и внутреннем единстве".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Чем дольше западные страны будут проводить в отношении России прежнюю политику, тем хуже для них.

О генерале Гудкове

  • Погибший заместитель главкома ВМФ до конца выполнил свой долг перед Россией.
  • Президент назвал Михаила Гудкова настоящим русским офицером:
«
"Он погиб в зоне боевых действий, исполняя свой ратный долг. Повысил его до уровня замглавкома, не было прямой необходимости у этого офицера опять появляться в боевых порядках и на пунктах управления. Но он считал это своим долгом и выполнил его до конца перед Россией".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Путин пообещал сделать все для поддержки семьи и боевых товарищей Героя России.
  • Его именем назовут филиал Нахимовского училища в Мариуполе и школу в ДНР.
  • Президент попросил почтить память генерала и погибших бойцов минутой молчания.

Церемония награждения

Путин вручил премию "Все для Победы!" за помощь участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.
  • Президент наградил семью Малий. Супруги Игорь и Валентина, их сын Илья взяли ответственность за жителей города Курахово.
  • Глава семьи доставлял на мопеде под обстрелами лекарства и бинты пострадавшим. Помощь получили более 150 человек.
  • Валентина развернула пункт временного размещения, в котором люди нашли приют и возможность сообщить близким, что они живы.
  • Илья спас десятки человек во время атаки дронов — он отказался уйти в укрытие, пока не отвел людей в безопасное место. Также молодой человек развозит воду по домам местных жителей.
  • Глава государства вручил премию Ольге Язевой, которая шьет одежду для бойцов. Она — жена священника, ее сыновья участвуют в СВО.
  • Ткани женщина покупает на пожертвования прихожан храма, отшивать одежду и амуницию ей помогают около 100 женщин-волонтеров.
  • Путин отметил Ивана Солдатова, создателя не имеющего аналогов комплекса радиоэлектронной борьбы "Волна".
  • Его разработка защищает Крым от налетов противника, снабжает фронт и многие регионы страны комплексами РЭБ, которые подавляют БПЛА.
Незадолго до этого президент осмотрел выставку "Все для Победы!", посвященную итогам работы Народного фронта. Он подчеркнул, что:
  • обсудит с правительством и Минобороны идею краткосрочных командировок гражданских врачей в госпитали вблизи фронта;
  • решение о передаче списанных машин органов власти и госкомпаний на фронт приняли по просьбе командующих.

Благотворительный фонд "Все для Победы!"

  • Он начал помогать участникам спецоперации в 2022 году.
  • Фонд привлекает пожертвования от граждан, на которые закупает технику и оборудование, в котором нуждаются бойцы.
  • Среди поставляемых вещей — беспилотники, автомобили, генераторы, тепловизоры, радиостанции и средства радиоэлектронной борьбы.
  • Фонд также оказывает гуманитарную помощь людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье.

Национальный центр "Россия" создан указом Путина для сохранения наследия одноименной выставки на ВДНХ, завершившейся в 2024 году. Он открылся на площадке "Экспоцентра" в День народного единства — 4 ноября. В начале марта здесь появились две новые экспозиции: "Путешествие по России" и "Рождение масштаба". Президент посетил центр уже в пятый раз.

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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинМихаил ГудковРоссияОбщероссийский народный фронтОбщество
 
 
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