https://ria.ru/20250706/putin-2027496890.html

"Все для Победы!" Путин поблагодарил волонтеров за помощь фронту

"Все для Победы!" Путин поблагодарил волонтеров за помощь фронту - РИА Новости, 06.07.2025

"Все для Победы!" Путин поблагодарил волонтеров за помощь фронту

Президент Владимир Путин выступил на форуме Народного фронта в Национальном центре "Россия". Среди прочего он поблагодарил волонтеров за помощь военным,... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:43:00+03:00

2025-07-06T15:43:00+03:00

2025-07-06T18:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

михаил гудков

россия

общероссийский народный фронт

общество

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на форуме Народного фронта в Национальном центре "Россия". Среди прочего он поблагодарил волонтеров за помощь военным, высказался о погибшем генерале Михаиле Гудкове и назвал главную цель СВО.Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О Народном фронте"В общей сложности было собрано, как сейчас вот рассказали, 54,5 миллиарда рублей народных средств, именно народных, на поддержку специальной военной операции, в том числе свыше 45 миллиардов по конкретным заявкам наших военнослужащих, боевых подразделений"."Пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят их народные денежки".О цели СВО"Все для Победы!" — известный и понятный каждому из нас исторический призыв, прозвучавший в первые дни Великой Отечественной войны. Он стал символом и нашего времени: борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народов России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьемся"."Ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу. Подчинены нашей главной цели — безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем. Ради этого ребята воюют на фронте"."Вместе мы колоссальная, несокрушимая сила в своей правоте и внутреннем единстве".О генерале Гудкове"Он погиб в зоне боевых действий, исполняя свой ратный долг. Повысил его до уровня замглавкома, не было прямой необходимости у этого офицера опять появляться в боевых порядках и на пунктах управления. Но он считал это своим долгом и выполнил его до конца перед Россией".Церемония награжденияПутин вручил премию "Все для Победы!" за помощь участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.Незадолго до этого президент осмотрел выставку "Все для Победы!", посвященную итогам работы Народного фронта. Он подчеркнул, что:Благотворительный фонд "Все для Победы!"

https://ria.ru/20250403/svo-2008886058.html

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владимир путин, михаил гудков, россия, общероссийский народный фронт, общество