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Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за служение Отечеству - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 06.07.2025 (обновлено: 15:48 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/putin-2027495802.html
Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за служение Отечеству
Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за служение Отечеству - РИА Новости, 06.07.2025
Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за служение Отечеству
Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за труд и искреннее служение Отечеству. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:35:00+03:00
2025-07-06T15:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за труд и искреннее служение Отечеству.Путин в воскресенье приехал в Национальный центр "Россия" в Москве, где посетил выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трехлетней работы Народного фронта."Очень рад быть с вами сегодня на форуме "Все для победы!". Сердечно приветствую всех его участников, всех, кто вносит свой вклад в наше общее дело, в борьбу за национальные интересы нашей страны, за будущее России. Здесь собрались люди решительные, твердые в своих убеждениях, настоящие патриоты из всех регионов нашей огромной страны. Благодарю вас за труд, за искреннее, преданное служение Отечеству", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250623/putin-2024850414.html
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Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за труд и искреннее служение отечеству
Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за труд и искреннее служение отечеству
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россия, москва, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за служение Отечеству

Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за труд и служение Отечеству

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за труд и искреннее служение Отечеству.
Путин в воскресенье приехал в Национальный центр "Россия" в Москве, где посетил выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трехлетней работы Народного фронта.
"Очень рад быть с вами сегодня на форуме "Все для победы!". Сердечно приветствую всех его участников, всех, кто вносит свой вклад в наше общее дело, в борьбу за национальные интересы нашей страны, за будущее России. Здесь собрались люди решительные, твердые в своих убеждениях, настоящие патриоты из всех регионов нашей огромной страны. Благодарю вас за труд, за искреннее, преданное служение Отечеству", - сказал Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
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