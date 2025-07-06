https://ria.ru/20250706/putin-2027495802.html

Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за служение Отечеству

Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за служение Отечеству - РИА Новости, 06.07.2025

Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за служение Отечеству

Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за труд и искреннее служение Отечеству. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:35:00+03:00

2025-07-06T15:35:00+03:00

2025-07-06T15:48:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за труд и искреннее служение Отечеству.Путин в воскресенье приехал в Национальный центр "Россия" в Москве, где посетил выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трехлетней работы Народного фронта."Очень рад быть с вами сегодня на форуме "Все для победы!". Сердечно приветствую всех его участников, всех, кто вносит свой вклад в наше общее дело, в борьбу за национальные интересы нашей страны, за будущее России. Здесь собрались люди решительные, твердые в своих убеждениях, настоящие патриоты из всех регионов нашей огромной страны. Благодарю вас за труд, за искреннее, преданное служение Отечеству", - сказал Путин.

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россия, москва, владимир путин