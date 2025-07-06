Рейтинг@Mail.ru
Путин: командиры просили об отправке списанных авто органов власти на фронт - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 06.07.2025 (обновлено: 22:58 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/putin-2027494134.html
Путин: командиры просили об отправке списанных авто органов власти на фронт
Путин: командиры просили об отправке списанных авто органов власти на фронт - РИА Новости, 06.07.2025
Путин: командиры просили об отправке списанных авто органов власти на фронт
Президент России Владимир Путин рассказал, что решение о передаче списанных автомобилей органов власти и госкомпаний на фронт было принято по просьбе... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:24:00+03:00
2025-07-06T22:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
владимир путин
михаил кузнецов (экс-губернатор)
общероссийский народный фронт
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что решение о передаче списанных автомобилей органов власти и госкомпаний на фронт было принято по просьбе командующих. Путин в воскресенье приехал в Национальный центр "Россия" в Москве, где посетил выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трехлетней работы Народного фронта. Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов отдельно поблагодарил президента за решение не продавать списанные автомобили федеральных органов власти и госкомпаний, а отправлять на фронт. Он отметил, что активисты ОНФ восстанавливают их и отправляют бойцам, уже передано 2,1 тысячи машин. "Это была просьба командующих. Напрямую. Зачем списывать? Там иногда это разовое использование. Говорят: "Давайте нам списанное. Подойдут", — ответил Путин.
https://ria.ru/20250623/putin-2024850414.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea7ce840cca3c12f4efa5ddc990b5f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, михаил кузнецов (экс-губернатор), общероссийский народный фронт, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Владимир Путин, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Общероссийский народный фронт, Общество
Путин: командиры просили об отправке списанных авто органов власти на фронт

Путин: о передаче списанных авто органов власти на фронт просили командиры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что решение о передаче списанных автомобилей органов власти и госкомпаний на фронт было принято по просьбе командующих.
Путин в воскресенье приехал в Национальный центр "Россия" в Москве, где посетил выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трехлетней работы Народного фронта. Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов отдельно поблагодарил президента за решение не продавать списанные автомобили федеральных органов власти и госкомпаний, а отправлять на фронт. Он отметил, что активисты ОНФ восстанавливают их и отправляют бойцам, уже передано 2,1 тысячи машин.
"Это была просьба командующих. Напрямую. Зачем списывать? Там иногда это разовое использование. Говорят: "Давайте нам списанное. Подойдут", — ответил Путин.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Путин назвал участников СВО наследниками защитников отечества
23 июня, 15:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваВладимир ПутинМихаил Кузнецов (экс-губернатор)Общероссийский народный фронтОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала