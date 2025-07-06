https://ria.ru/20250706/putin-2027494134.html

Путин: командиры просили об отправке списанных авто органов власти на фронт

Путин: командиры просили об отправке списанных авто органов власти на фронт - РИА Новости, 06.07.2025

Путин: командиры просили об отправке списанных авто органов власти на фронт

Президент России Владимир Путин рассказал, что решение о передаче списанных автомобилей органов власти и госкомпаний на фронт было принято по просьбе... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:24:00+03:00

2025-07-06T15:24:00+03:00

2025-07-06T22:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

москва

владимир путин

михаил кузнецов (экс-губернатор)

общероссийский народный фронт

общество

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что решение о передаче списанных автомобилей органов власти и госкомпаний на фронт было принято по просьбе командующих. Путин в воскресенье приехал в Национальный центр "Россия" в Москве, где посетил выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трехлетней работы Народного фронта. Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов отдельно поблагодарил президента за решение не продавать списанные автомобили федеральных органов власти и госкомпаний, а отправлять на фронт. Он отметил, что активисты ОНФ восстанавливают их и отправляют бойцам, уже передано 2,1 тысячи машин. "Это была просьба командующих. Напрямую. Зачем списывать? Там иногда это разовое использование. Говорят: "Давайте нам списанное. Подойдут", — ответил Путин.

https://ria.ru/20250623/putin-2024850414.html

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россия, москва, владимир путин, михаил кузнецов (экс-губернатор), общероссийский народный фронт, общество