https://ria.ru/20250706/putin-2027494134.html
Путин: командиры просили об отправке списанных авто органов власти на фронт
Путин: командиры просили об отправке списанных авто органов власти на фронт - РИА Новости, 06.07.2025
Путин: командиры просили об отправке списанных авто органов власти на фронт
Президент России Владимир Путин рассказал, что решение о передаче списанных автомобилей органов власти и госкомпаний на фронт было принято по просьбе... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:24:00+03:00
2025-07-06T15:24:00+03:00
2025-07-06T22:58:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что решение о передаче списанных автомобилей органов власти и госкомпаний на фронт было принято по просьбе командующих. Путин в воскресенье приехал в Национальный центр "Россия" в Москве, где посетил выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трехлетней работы Народного фронта. Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов отдельно поблагодарил президента за решение не продавать списанные автомобили федеральных органов власти и госкомпаний, а отправлять на фронт. Он отметил, что активисты ОНФ восстанавливают их и отправляют бойцам, уже передано 2,1 тысячи машин. "Это была просьба командующих. Напрямую. Зачем списывать? Там иногда это разовое использование. Говорят: "Давайте нам списанное. Подойдут", — ответил Путин.
https://ria.ru/20250623/putin-2024850414.html
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Путин: командиры просили об отправке списанных авто органов власти на фронт
Путин: о передаче списанных авто органов власти на фронт просили командиры