Путин рассказал о личной просьбе командующих
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Решение о передаче списанных машин органов власти и госкомпаний на фронт приняли по просьбе командующих, сообщил президент Владимир Путин.
"Это была просьба командующих. Напрямую. Зачем списывать? Там иногда это разовое использование. Говорят: "Давайте нам списанное. Подойдут", — сказал он во время посещения выставки "Все для Победы!", посвященной итогам работы Народного фронта.
Путин также отметил, что обсудит с правительством и Минобороны идею краткосрочных командировок гражданских врачей в госпитали вблизи линии соприкосновения в зоне СВО.
Глава государства приехал в Национальный центр "Россия" в Москве, где также вручит премии за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов. Там собрались более тысячи активистов, волонтеров, военкоров из всех регионов.
Благотворительный фонд "Все для Победы!"
- Он начал помогать участникам спецоперации в 2022 году.
- Фонд привлекает пожертвования от граждан, на которые закупает технику и оборудование, в котором нуждаются бойцы.
- Среди поставляемых вещей — беспилотники, автомобили, генераторы, тепловизоры, радиостанции и средства радиоэлектронной борьбы.
- За три года работы россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей.
- Фонд также оказывает гуманитарную помощь людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье.
Национальный центр "Россия" создан указом Путина для сохранения наследия одноименной выставки на ВДНХ, завершившейся в 2024 году. Он открылся на площадке "Экспоцентра" в День народного единства 4 ноября. В начале марта здесь появились две новые экспозиции: "Путешествие по России" и "Рождение масштаба". Президент посетил центр уже в пятый раз.