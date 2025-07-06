https://ria.ru/20250706/putin-2027488301.html

Путин рассказал о личной просьбе командующих

Путин рассказал о личной просьбе командующих - РИА Новости, 06.07.2025

Путин рассказал о личной просьбе командующих

Решение о передаче списанных машин органов власти и госкомпаний на фронт приняли по просьбе командующих, сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T14:39:00+03:00

2025-07-06T14:39:00+03:00

2025-07-06T15:49:00+03:00

москва

владимир путин

общество

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Решение о передаче списанных машин органов власти и госкомпаний на фронт приняли по просьбе командующих, сообщил президент Владимир Путин."Это была просьба командующих. Напрямую. Зачем списывать? Там иногда это разовое использование. Говорят: "Давайте нам списанное. Подойдут", — сказал он во время посещения выставки "Все для Победы!", посвященной итогам работы Народного фронта.Путин также отметил, что обсудит с правительством и Минобороны идею краткосрочных командировок гражданских врачей в госпитали вблизи линии соприкосновения в зоне СВО.Глава государства приехал в Национальный центр "Россия" в Москве, где также вручит премии за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов. Там собрались более тысячи активистов, волонтеров, военкоров из всех регионов.Благотворительный фонд "Все для Победы!"

https://ria.ru/20250702/putin-2026815754.html

https://ria.ru/20250403/svo-2008886058.html

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Путин на выставке Народного фронта "Все для Победы!" Путин на выставке Народного фронта "Все для Победы!" 2025-07-06T14:39 true PT0M26S

Путин на выставке Народного фронта "Все для Победы!" Путин на выставке Народного фронта "Все для Победы!" 2025-07-06T14:39 true PT0M26S

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москва, владимир путин, общество, общероссийский народный фронт