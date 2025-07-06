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Путин рассказал о личной просьбе командующих - РИА Новости, 06.07.2025
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14:39 06.07.2025 (обновлено: 15:49 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/putin-2027488301.html
Путин рассказал о личной просьбе командующих
Путин рассказал о личной просьбе командующих - РИА Новости, 06.07.2025
Путин рассказал о личной просьбе командующих
Решение о передаче списанных машин органов власти и госкомпаний на фронт приняли по просьбе командующих, сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:39:00+03:00
2025-07-06T15:49:00+03:00
москва
владимир путин
общество
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Решение о передаче списанных машин органов власти и госкомпаний на фронт приняли по просьбе командующих, сообщил президент Владимир Путин."Это была просьба командующих. Напрямую. Зачем списывать? Там иногда это разовое использование. Говорят: "Давайте нам списанное. Подойдут", — сказал он во время посещения выставки "Все для Победы!", посвященной итогам работы Народного фронта.Путин также отметил, что обсудит с правительством и Минобороны идею краткосрочных командировок гражданских врачей в госпитали вблизи линии соприкосновения в зоне СВО.Глава государства приехал в Национальный центр "Россия" в Москве, где также вручит премии за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов. Там собрались более тысячи активистов, волонтеров, военкоров из всех регионов.Благотворительный фонд "Все для Победы!"
https://ria.ru/20250702/putin-2026815754.html
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РИА Новости
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Путин на выставке Народного фронта "Все для Победы!"
Путин на выставке Народного фронта "Все для Победы!"
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Путин на выставке Народного фронта "Все для Победы!"
Путин на выставке Народного фронта "Все для Победы!"
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москва, владимир путин, общество, общероссийский народный фронт
Москва, Владимир Путин, Общество, Общероссийский народный фронт

Путин рассказал о личной просьбе командующих

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Решение о передаче списанных машин органов власти и госкомпаний на фронт приняли по просьбе командующих, сообщил президент Владимир Путин.
"Это была просьба командующих. Напрямую. Зачем списывать? Там иногда это разовое использование. Говорят: "Давайте нам списанное. Подойдут", — сказал он во время посещения выставки "Все для Победы!", посвященной итогам работы Народного фронта.
Путин также отметил, что обсудит с правительством и Минобороны идею краткосрочных командировок гражданских врачей в госпитали вблизи линии соприкосновения в зоне СВО.
Глава государства приехал в Национальный центр "Россия" в Москве, где также вручит премии за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов. Там собрались более тысячи активистов, волонтеров, военкоров из всех регионов.
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Благотворительный фонд "Все для Победы!"

  • Он начал помогать участникам спецоперации в 2022 году.
  • Фонд привлекает пожертвования от граждан, на которые закупает технику и оборудование, в котором нуждаются бойцы.
  • Среди поставляемых вещей — беспилотники, автомобили, генераторы, тепловизоры, радиостанции и средства радиоэлектронной борьбы.
  • За три года работы россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей.
  • Фонд также оказывает гуманитарную помощь людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье.

Национальный центр "Россия" создан указом Путина для сохранения наследия одноименной выставки на ВДНХ, завершившейся в 2024 году. Он открылся на площадке "Экспоцентра" в День народного единства 4 ноября. В начале марта здесь появились две новые экспозиции: "Путешествие по России" и "Рождение масштаба". Президент посетил центр уже в пятый раз.

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МоскваВладимир ПутинОбществоОбщероссийский народный фронт
 
 
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