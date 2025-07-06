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Россия и США находили то, что их объединяло, заявил Путин - РИА Новости, 06.07.2025
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13:28 06.07.2025 (обновлено: 14:24 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/putin-2027481167.html
Россия и США находили то, что их объединяло, заявил Путин
Россия и США находили то, что их объединяло, заявил Путин - РИА Новости, 06.07.2025
Россия и США находили то, что их объединяло, заявил Путин
Президент Владимир Путин рассказал об истории взаимоотношений России и США, фрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T13:28:00+03:00
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россия
сша
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владимир путин
великобритания
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал об истории взаимоотношений России и США, фрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.Основные заявления:"Реально поставляли оружие даже, деньгами помогали и так далее. Потом Север поддерживали в ходе войны Севера и Юга и так далее. Так что и вот в этом смысле все-таки мы находили нечто такое, что нас объединяло".Глава государства затронул эту тему в ранее неопубликованном эпизоде интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Премьера состоялась на телеканале "Россия" 4 мая.
https://ria.ru/20250703/putin-2027042307.html
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россия, сша, в мире, владимир путин, великобритания, павел зарубин
Россия, США, В мире, Владимир Путин, Великобритания, Павел Зарубин
Россия и США находили то, что их объединяло, заявил Путин

Путин: Россия и США раньше находили то, что их объединяло

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал об истории взаимоотношений России и США, фрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
Основные заявления:
  • страны раньше находили то, что их объединяло;
  • Россия поддерживала стремление Штатов к независимости от Великобритании:
«
"Реально поставляли оружие даже, деньгами помогали и так далее. Потом Север поддерживали в ходе войны Севера и Юга и так далее. Так что и вот в этом смысле все-таки мы находили нечто такое, что нас объединяло".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Между странами на протяжении долгого времени были очень добрые и своеобразные отношения.
Глава государства затронул эту тему в ранее неопубликованном эпизоде интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Премьера состоялась на телеканале "Россия" 4 мая.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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