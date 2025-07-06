https://ria.ru/20250706/putin-2027481167.html

Россия и США находили то, что их объединяло, заявил Путин

Россия и США находили то, что их объединяло, заявил Путин - РИА Новости, 06.07.2025

Россия и США находили то, что их объединяло, заявил Путин

Президент Владимир Путин рассказал об истории взаимоотношений России и США, фрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T13:28:00+03:00

2025-07-06T13:28:00+03:00

2025-07-06T14:24:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал об истории взаимоотношений России и США, фрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.Основные заявления:"Реально поставляли оружие даже, деньгами помогали и так далее. Потом Север поддерживали в ходе войны Севера и Юга и так далее. Так что и вот в этом смысле все-таки мы находили нечто такое, что нас объединяло".Глава государства затронул эту тему в ранее неопубликованном эпизоде интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Премьера состоялась на телеканале "Россия" 4 мая.

https://ria.ru/20250703/putin-2027042307.html

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россия, сша, в мире, владимир путин, великобритания, павел зарубин