https://ria.ru/20250706/putin-2027481072.html
Путин рассказал об истории взаимоотношений России и США
Путин рассказал об истории взаимоотношений России и США - РИА Новости, 06.07.2025
Путин рассказал об истории взаимоотношений России и США
Между Россией и США на протяжении долгого времени были очень добрые и своеобразные отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T13:28:00+03:00
2025-07-06T13:28:00+03:00
2025-07-06T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Между Россией и США на протяжении долгого времени были очень добрые и своеобразные отношения, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается американцев, у нас же всегда были, на протяжении очень длительного времени были очень добрые и своеобразные отношения с Соединенными Штатами. Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании. Реально, оружие даже поставляли, деньгами помогали и так далее", - сказал Путин в ранее неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
https://ria.ru/20250703/putin-2027055172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, владимир путин
Россия, США, В мире, Владимир Путин
Путин рассказал об истории взаимоотношений России и США
Путин: у России с США долгое время были очень добрые и своеобразные отношения