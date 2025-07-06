https://ria.ru/20250706/putin-2027481072.html

Путин рассказал об истории взаимоотношений России и США

Путин рассказал об истории взаимоотношений России и США - РИА Новости, 06.07.2025

Путин рассказал об истории взаимоотношений России и США

Между Россией и США на протяжении долгого времени были очень добрые и своеобразные отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T13:28:00+03:00

2025-07-06T13:28:00+03:00

2025-07-06T13:42:00+03:00

россия

сша

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Между Россией и США на протяжении долгого времени были очень добрые и своеобразные отношения, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается американцев, у нас же всегда были, на протяжении очень длительного времени были очень добрые и своеобразные отношения с Соединенными Штатами. Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании. Реально, оружие даже поставляли, деньгами помогали и так далее", - сказал Путин в ранее неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

https://ria.ru/20250703/putin-2027055172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, в мире, владимир путин