https://ria.ru/20250706/putin-2027473360.html

Лавров рассказал, почему Путин взял трубку, когда ему звонил Макрон

Лавров рассказал, почему Путин взял трубку, когда ему звонил Макрон - РИА Новости, 06.07.2025

Лавров рассказал, почему Путин взял трубку, когда ему звонил Макрон

Президент Владимир Путин взял трубку, когда ему позвонил французский лидер Эммануэль Макрон, из-за своих принципов, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T11:44:00+03:00

2025-07-06T11:44:00+03:00

2025-07-06T12:37:00+03:00

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россия

украина

франция

эммануэль макрон

владимир путин

сергей лавров

удар сша по ядерным объектам в иране

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин взял трубку, когда ему позвонил французский лидер Эммануэль Макрон, из-за своих принципов, заявил глава МИД Сергей Лавров."Ответ очевиден. Ответ заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России. По-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказывается от диалога", — рассказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент беседы в Telegram-канале.Диалог Путина и МакронаВо вторник политики провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Как сообщала пресс-служба Кремля:

https://ria.ru/20250704/putin-2027289052.html

https://ria.ru/20250703/makron-2026804304.html

россия

украина

франция

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, франция, эммануэль макрон, владимир путин, сергей лавров, удар сша по ядерным объектам в иране, ближний восток, магатэ