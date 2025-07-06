Лавров рассказал, почему Путин взял трубку, когда ему звонил Макрон
Лавров: Путин поговорил с Макроном, потому что никогда не отказывался от диалога
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин взял трубку, когда ему позвонил французский лидер Эммануэль Макрон, из-за своих принципов, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Ответ очевиден. Ответ заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России. По-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказывается от диалога", — рассказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент беседы в Telegram-канале.
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Диалог Путина и Макрона
Во вторник политики провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Как сообщала пресс-служба Кремля:
- президенты обсудили ситуацию вокруг Украины;
- Путин напомнил, что конфликт — прямое следствие политики Запада;
- Россия подтверждает принципиальные подходы к возможным договоренностям по урегулированию;
- они должны носить долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин и опираться на реалии;
- главы государств также поговорили о конфликте Ирана и Израиля и ударах ВС США по ядерным объектам Исламской Республики;
- Путин и Макрон отметили ответственность России и Франции в поддержании мира на Ближнем Востоке и сохранении режима ядерного нераспространения;
- они подчеркнули важность уважения права Тегерана на мирный атом и продолжения выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ;
- лидеры высказались за урегулирование кризиса вокруг иранской программы политико-дипломатическим путем;
- они договорились продолжить контакты для согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
В прошлый раз Путин и Макрон разговаривали по телефону 11 сентября 2022 года. Лидеры не общались 1024 дня.
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