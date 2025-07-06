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Лавров рассказал, почему Путин взял трубку, когда ему звонил Макрон - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 06.07.2025 (обновлено: 12:37 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/putin-2027473360.html
Лавров рассказал, почему Путин взял трубку, когда ему звонил Макрон
Лавров рассказал, почему Путин взял трубку, когда ему звонил Макрон - РИА Новости, 06.07.2025
Лавров рассказал, почему Путин взял трубку, когда ему звонил Макрон
Президент Владимир Путин взял трубку, когда ему позвонил французский лидер Эммануэль Макрон, из-за своих принципов, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T11:44:00+03:00
2025-07-06T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
франция
эммануэль макрон
владимир путин
сергей лавров
удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин взял трубку, когда ему позвонил французский лидер Эммануэль Макрон, из-за своих принципов, заявил глава МИД Сергей Лавров."Ответ очевиден. Ответ заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России. По-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказывается от диалога", — рассказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент беседы в Telegram-канале.Диалог Путина и МакронаВо вторник политики провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Как сообщала пресс-служба Кремля:
https://ria.ru/20250704/putin-2027289052.html
https://ria.ru/20250703/makron-2026804304.html
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россия, украина, франция, эммануэль макрон, владимир путин, сергей лавров, удар сша по ядерным объектам в иране, ближний восток, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Сергей Лавров, Удар США по ядерным объектам в Иране, Ближний Восток, МАГАТЭ
Лавров рассказал, почему Путин взял трубку, когда ему звонил Макрон

Лавров: Путин поговорил с Макроном, потому что никогда не отказывался от диалога

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин взял трубку, когда ему позвонил французский лидер Эммануэль Макрон, из-за своих принципов, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Ответ очевиден. Ответ заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России. По-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказывается от диалога", — рассказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент беседы в Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Макрон высказался о разговоре с Путиным
4 июля, 19:27

Диалог Путина и Макрона

Во вторник политики провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Как сообщала пресс-служба Кремля:
  • президенты обсудили ситуацию вокруг Украины;
  • Путин напомнил, что конфликт — прямое следствие политики Запада;
  • Россия подтверждает принципиальные подходы к возможным договоренностям по урегулированию;
  • они должны носить долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин и опираться на реалии;
  • главы государств также поговорили о конфликте Ирана и Израиля и ударах ВС США по ядерным объектам Исламской Республики;
  • Путин и Макрон отметили ответственность России и Франции в поддержании мира на Ближнем Востоке и сохранении режима ядерного нераспространения;
  • они подчеркнули важность уважения права Тегерана на мирный атом и продолжения выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ;
  • лидеры высказались за урегулирование кризиса вокруг иранской программы политико-дипломатическим путем;
  • они договорились продолжить контакты для согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.

В прошлый раз Путин и Макрон разговаривали по телефону 11 сентября 2022 года. Лидеры не общались 1024 дня.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Макрону нужна от Путина не Украина
3 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронВладимир ПутинСергей ЛавровУдар США по ядерным объектам в ИранеБлижний ВостокМАГАТЭ
 
 
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