https://ria.ru/20250706/putin-2027463880.html

Путин отметил вклад водного транспорта в укрепление суверенитета России

Путин отметил вклад водного транспорта в укрепление суверенитета России - РИА Новости, 06.07.2025

Путин отметил вклад водного транспорта в укрепление суверенитета России

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с их профессиональным праздником, отметив, что водный... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T10:05:00+03:00

2025-07-06T10:05:00+03:00

2025-07-06T10:05:00+03:00

владимир путин

россия

арктика

дальний восток

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с их профессиональным праздником, отметив, что водный транспорт вносит значимый вклад в укрепление безопасности и суверенитета России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. В 2025 году этот день приходится на 6 июля. "Поздравляю вас с Днём работников морского и речного флота. Водный транспорт – один из ключевых секторов отечественной экономики. Он вносит значимый вклад в укрепление безопасности и суверенитета России, в раскрытие промышленного, индустриального, туристического потенциала наших регионов, в продвижение торговых связей и международной кооперации. Особо отмечу вашу роль в развитии Арктики, Сибири и Дальнего Востока.", - говорится в сообщении. Президент отметил, что на данный момент перед морским и речным флотом стоят серьёзные задачи и важно эффективно отвечать на запросы внутреннего рынка, растущие потребности российских компаний и предприятий, а также выстраивать новые логистические маршруты, в том числе глобального уровня. Путин также подчеркнул, что государство и дальше будет поддерживать расширение программ строительства судов, портов и модернизации инфраструктуры, включая внутренние речные пути. "Отрадно, что, намечая планы на будущее, вы опираетесь на опыт и замечательные традиции предшественников, равняетесь на подвиг настоящих героев – тружеников отрасли, которые в годы Великой Отечественной войны, в сложнейших условиях, подчас рискуя жизнью, обеспечивали устойчивую работу морского и речного транспорта", - добавил глава государства. В заключение Владимир Путин пожелал ветеранам и работникам морского и речного флота здоровья, успехов и новых достижений на пользу России.

https://ria.ru/20250706/flot-2027455647.html

https://ria.ru/20250628/stipendiya-2026003468.html

россия

арктика

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владимир путин, россия, арктика, дальний восток, общество