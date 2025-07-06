https://ria.ru/20250706/putin-2027438066.html

“Русские в выигрыше”: на Западе раскрыли, что значит звонок Макрона Путину

“Русские в выигрыше”: на Западе раскрыли, что значит звонок Макрона Путину - РИА Новости, 06.07.2025

“Русские в выигрыше”: на Западе раскрыли, что значит звонок Макрона Путину

Состоявшийся телефонный звонок между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном демонстрирует качественное улучшение... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T01:51:00+03:00

2025-07-06T01:51:00+03:00

2025-07-06T01:51:00+03:00

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Состоявшийся телефонный звонок между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном демонстрирует качественное улучшение международно-политической обстановки для Москвы, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.“Я думаю, что этот звонок символизирует решительное изменение текущей ситуации в пользу России. Европейцы больше не могут притворяться, что им не нужно разговаривать с русскими, они признают, что в конце концов им придется это сделать. Таким образом, русские и Путин в выигрыше от состоявшегося звонка”, — сказал он.Помимо этого, как считает эксперт, в ЕС начинают осознавать, что украинский конфликт, вероятно, закончится победой России, поэтому европейским лидерам не остается ничего, кроме того, как возобновлять контакты с Россией.Путин и Макрон впервые за три года провели телефонные переговоры, обсудив украинский конфликт, эскалацию между Ираном и Израилем, а также удары США по иранским ядерным объектам. Стороны согласились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, состоявшийся телефонный разговор между Путиным и Макроном был содержательным. По данным агентства France Press со ссылкой на Елисейский дворец, от Парижа поступило подтверждение намерения продолжить диалог с Москвой.

https://ria.ru/20250704/putin-2027289052.html

https://ria.ru/20250704/makron-2027127533.html

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