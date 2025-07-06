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Путин примет участие в награждении волонтеров, которые помогают бойцам СВО - РИА Новости, 06.07.2025
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00:37 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/putin-2027431922.html
Путин примет участие в награждении волонтеров, которые помогают бойцам СВО
Путин примет участие в награждении волонтеров, которые помогают бойцам СВО - РИА Новости, 06.07.2025
Путин примет участие в награждении волонтеров, которые помогают бойцам СВО
Президент России Владимир Путин в воскресенье посетит выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта, глава государства... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T00:37:00+03:00
2025-07-06T00:37:00+03:00
россия
москва
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье посетит выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта, глава государства примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам СВО. Как сообщили в Кремле накануне, президент примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов. Благотворительный фонд "Всё для Победы!" начал помогать участникам спецоперации в 2022 году. Решение было принято при участии военных корреспондентов. Деятельность фонда направлена не только на поддержку военнослужащих, но и оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье. Фонд привлекает пожертвования от граждан, на которые закупает технику и оборудование, в котором нуждаются бойцы. Среди поставляемых вещей — беспилотники, автомобили, генераторы, тепловизоры, радиостанции и средства радиоэлектронной борьбы. В пресс-службе Народного фронта ранее сообщили, что за три года работы фонда "Все для Победы!" россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей. В воскресенье в Москве на площадке Национального центра "Россия" соберутся более тысячи активистов со всей страны на форуме Народного фронта, приуроченного к трехлетию работы фонда "Все для Победы!". Участниками мероприятия станут волонтеры со всей РФ, военкоры, артисты, изобретатели, производители инновационных систем для военнослужащих, медики, ветераны СВО, сотрудники корпораций, которые внесли большой вклад в поддержку гуманитарный миссий Народного фронта.
https://ria.ru/20250706/putin-2027430682.html
https://ria.ru/20250521/volontery-2018195411.html
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353
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россия, москва, владимир путин, общество
Россия, Москва, Владимир Путин, Общество
Путин примет участие в награждении волонтеров, которые помогают бойцам СВО

Путин примет участие в вручении премий за оказание помощи участникам СВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье посетит выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта, глава государства примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам СВО.
Как сообщили в Кремле накануне, президент примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Путин примет участие в заседании саммита БРИКС по видеосвязи
00:19
Благотворительный фонд "Всё для Победы!" начал помогать участникам спецоперации в 2022 году. Решение было принято при участии военных корреспондентов. Деятельность фонда направлена не только на поддержку военнослужащих, но и оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье. Фонд привлекает пожертвования от граждан, на которые закупает технику и оборудование, в котором нуждаются бойцы. Среди поставляемых вещей — беспилотники, автомобили, генераторы, тепловизоры, радиостанции и средства радиоэлектронной борьбы. В пресс-службе Народного фронта ранее сообщили, что за три года работы фонда "Все для Победы!" россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей.
В воскресенье в Москве на площадке Национального центра "Россия" соберутся более тысячи активистов со всей страны на форуме Народного фронта, приуроченного к трехлетию работы фонда "Все для Победы!". Участниками мероприятия станут волонтеры со всей РФ, военкоры, артисты, изобретатели, производители инновационных систем для военнослужащих, медики, ветераны СВО, сотрудники корпораций, которые внесли большой вклад в поддержку гуманитарный миссий Народного фронта.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Путину рассказали, как волонтеры в возрасте помогают бойцам СВО
21 мая, 10:00
 
РоссияМоскваВладимир ПутинОбщество
 
 
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