Путин примет участие в заседании саммита БРИКС по видеосвязи
Путин будет участвовать в главном пленарном заседании саммита БРИКС в Бразилии
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин по видеосвязи примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС в Бразилии.
Это уже семнадцатая встреча на высшем уровне стран объединения. Она пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, на мероприятии обсудят:
- тему мира и безопасности;
- вопрос реформы глобального управления;
- перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах;
- наиболее острые вопросы международной повестки.
По итогам встречи страны планируют принять итоговую декларацию.
Помощник президента Юрий Ушаков подчеркивал, что правительство Бразилии в контексте требований Международного уголовного суда не могло занять четкую позицию, которая бы позволила Владимиру Путину поехать на саммит.
Об организации
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.
В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.
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