https://ria.ru/20250706/putin-2027430682.html

Путин примет участие в заседании саммита БРИКС по видеосвязи

Путин примет участие в заседании саммита БРИКС по видеосвязи - РИА Новости, 06.07.2025

Путин примет участие в заседании саммита БРИКС по видеосвязи

Президент Владимир Путин по видеосвязи примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС в Бразилии. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T00:19:00+03:00

2025-07-06T00:19:00+03:00

2025-07-06T11:29:00+03:00

россия

бразилия

рио-де-жанейро (город)

владимир путин

дмитрий песков

сергей лавров

брикс

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин по видеосвязи примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС в Бразилии.Это уже семнадцатая встреча на высшем уровне стран объединения. Она пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, на мероприятии обсудят:По итогам встречи страны планируют принять итоговую декларацию.Помощник президента Юрий Ушаков подчеркивал, что правительство Бразилии в контексте требований Международного уголовного суда не могло занять четкую позицию, которая бы позволила Владимиру Путину поехать на саммит.Об организацииБРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.

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https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html

россия

бразилия

рио-де-жанейро (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, бразилия, рио-де-жанейро (город), владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, брикс, международный уголовный суд, в мире