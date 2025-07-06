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Путин примет участие в заседании саммита БРИКС по видеосвязи - РИА Новости, 06.07.2025
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00:19 06.07.2025 (обновлено: 11:29 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/putin-2027430682.html
Путин примет участие в заседании саммита БРИКС по видеосвязи
Путин примет участие в заседании саммита БРИКС по видеосвязи - РИА Новости, 06.07.2025
Путин примет участие в заседании саммита БРИКС по видеосвязи
Президент Владимир Путин по видеосвязи примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС в Бразилии. РИА Новости, 06.07.2025
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2025-07-06T11:29:00+03:00
россия
бразилия
рио-де-жанейро (город)
владимир путин
дмитрий песков
сергей лавров
брикс
международный уголовный суд
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин по видеосвязи примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС в Бразилии.Это уже семнадцатая встреча на высшем уровне стран объединения. Она пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, на мероприятии обсудят:По итогам встречи страны планируют принять итоговую декларацию.Помощник президента Юрий Ушаков подчеркивал, что правительство Бразилии в контексте требований Международного уголовного суда не могло занять четкую позицию, которая бы позволила Владимиру Путину поехать на саммит.Об организацииБРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.
https://ria.ru/20250706/briks-2027429452.html
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россия, бразилия, рио-де-жанейро (город), владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, брикс, международный уголовный суд, в мире
Россия, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, БРИКС, Международный уголовный суд, В мире
Путин примет участие в заседании саммита БРИКС по видеосвязи

Путин будет участвовать в главном пленарном заседании саммита БРИКС в Бразилии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин по видеосвязи примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС в Бразилии.
Это уже семнадцатая встреча на высшем уровне стран объединения. Она пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, на мероприятии обсудят:
  • тему мира и безопасности;
  • вопрос реформы глобального управления;
  • перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах;
  • наиболее острые вопросы международной повестки.
По итогам встречи страны планируют принять итоговую декларацию.
Помощник президента Юрий Ушаков подчеркивал, что правительство Бразилии в контексте требований Международного уголовного суда не могло занять четкую позицию, которая бы позволила Владимиру Путину поехать на саммит.
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Об организации

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.
В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.
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РоссияБразилияРио-де-Жанейро (город)Владимир ПутинДмитрий ПесковСергей ЛавровБРИКСМеждународный уголовный судВ мире
 
 
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